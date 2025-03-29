روضة السركال تحصل على شهادة «أستاذة دولية كبيرة»

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج عن تسلمه شهادة حصول روضة السركال، لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، على لقب «أستاذة دولية كبيرة» من الاتحاد الدولي للعبة.

جاء حصول السركال على اللقب بعد فوزها بالبطولة العربية للسيدات التي أقيمت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال نوفمبر الماضي، لتصبح بذلك أول لاعبة إماراتية وخليجية تحصل على هذا اللقب.

ووجهت خلود الزرعوني، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، الشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون جميع الجهات الرياضية مع الاتحاد.

وأشادت بالدور الكبير الذي يلعبه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل دفعة معنوية كبيرة للشطرنج النسائي، ويفتح الأبواب لمزيد من الألقاب الدولية، ويحفز اللاعبات الصغيرات على مواصلة التدريبات والمشاركة.