راشد أيوب: «ند الشبا» متنفس للطائرة الإماراتية

أكد راشد أيوب لاعب نادي بني ياس أن دورة ند الشبا الرياضية تعد متنفساً للكرة الطائرة الإماراتية، وفرصة للاعبين المواطنين للاحتكاك بالنجوم العالميين، مشدداً على ضرورة العودة للعمل بالنظام القديم الذي يفرض على كل فريق إشراك لاعب مواطن على الأقل حتى تواصل الدورة دورها الريادي في تطوير اللعبة محلياً، وقال:

«كانت الدورة فرصة للشباب الإماراتيين يستفيدون منها مادياً وفنياً، ولكن سجلنا في السنوات الماضية استقطاب فرق كاملة من الدوريات الأوروبية، من أجل تعزيز الفوز باللقب، ما قلل فرص مشاركة اللاعبين المواطنين، نتمنى أن يتم فرض لاعب مواطن واحد على الأقل في كل فريق، لأننا نحتاج أن نطور لاعبينا وستكون الفائدة الأكبر للمنتخب.

وأوضح راشد أيوب الذي يعد واحداً من أكثر اللاعبين المواطنين مشاركة في دورة ند الشبا الرياضية، أن الكرة الطائرة الإماراتية تحتاج إلى تطوير نفسها والاستفادة من النجوم العالميين.

مشيراً إلى أن الدورة دأبت منذ أكثر من 10 سنوات على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم من نجوم المنتخب الكوبي ليوناردو ليفا ويوسفاني هرنانديز، وسيمون لاندي وغيرهم.

وصرح أيوب أنه نجح في تطوير قدراته واكتساب المزيد من الخبرة بفضل مشاركته في بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا في العديد من الدورات.

فرصة

وعن رأيه في منتخب الكرة الطائرة الغائب عن الساحة، قال: «موضوع المنتخب صعب، ليس لدينا مشاركات نهائياً بعد البطولة الخليجية في الكويت قبل سنتين، رغم أنه لدينا خامات ولاعبين ممتازين لكن نفتقد الاحتكاك والمشاركات الخارجية.

لذلك تعتبر دورة ند الشبا فرصتنا الوحيدة لاكتساب الخبرة، لا سيما في مشاركة نجوم كبار وفرق أوروبية عريقة، مثل دينامو موسكو وتولوز الفرنسي وبادوفا الإيطالي».

وأضاف: «آخر لقب حصلنا عليه كان في بطولة الخليج للشباب، كان قبل سنوات، سبقه معسكر بشهرين في سلوفينيا، ولعبنا ضد منتخبات قوية مثل سلوفينيا وصربيا والكاميرون وفرنسا.

لذلك عندما شاركنا في البطولة أظهرنا تفوقاً كبيراً دون تلقي أي خسارة، ثم شاركنا في بطولة آسيا وحصلنا على المركز الثامن وهذا يعد إنجازاً بالنسبة لنا، لذا نحتاج إلى مثل هذه التجارب مع المنتخب الأول حالياً».

وأكد أيوب أن الكرة الطائرة الإماراتية تحتاج إلى اهتمام أكثر من كافة النواحي، مادياً وإعلامياً، واستقطاب المواهب وبطولات المراحل السنية، وقال: «يفترض أن يكون العمل أكبر، ومتابعة المواهب تحتاج إلى مستكشفين، وهو ما من شأنه أن يغير وضع اللعبة 180 درجة».

وصرح أيوب أن الصعوبات التي تواجهها الكرة الطائرة هي نفسها منذ سنوات طويلة، لأن الاستراتيجية وطريقة العمل لم تتغير، مشيراً إلى أن القدرات المادية للأندية هي التي تتحكم في مسار اللقب، قائلاً:

نتعب من بداية الموسم حتى آخره، ولكن بداية من مرحلة نصف النهائي تتحكم الأمور المادية في مسار اللقب، حيث من يملك القدرة على الدفع أكثر يقوم بتغيير اللاعبين الأجانب ويستقطب لاعبين أفضل ويحسم اللقب.

منافسات قوية

وشهدت منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية مستويات قوية في النسخة الحالية التي اختتمت منافساتها الأسبوع الماضي، وحصل على لقبها فريق تداوي 1، وهو في الأصل فريق دينامو موسكو الروسي الذي تأسس قبل 100 عام، ويحمل في سجله 9 ألقاب دوري.

كما شارك أيضاً هذا العام فريق نوفوكويبيشيفسك أحد أبرز أندية الدوري الروسي الممتاز للكرة الطائرة بادوفا وجروتازولينا من الدوري الإيطالي، وتولوز الفرنسي.