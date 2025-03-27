نادي الثقة يختتم فعالية "رياضة قبل الإفطار" الرمضانية ويكرم الفائزين

اختتم نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بنجاح فعالية "رياضة قبل الإفطار" برعاية مجلس الشارقة الرياضي، والتي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك بهدف تشجيع ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي، وسط مشاركة واسعة من المنتسبين والأعضاء من مختلف الفئات العمرية والإعاقات، بالإضافة إلى الموظفين.

وشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، مثل المشي والجري وألعاب اللياقة البدنية، مما أسهم في تعزيز الروح الرياضية والإيجابية بين المشاركين. وفي ختام الفعالية، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بجوائز عينية تقديراً لجهودهم بحضور الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين ومحمد عبد الله القايد عضو مجلس الإدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وأكد الدكتور خالد المدفع رئيس مجلس إدارة النادي أن هذه الفعالية تأتي انسجاماً مع رؤية النادي في تعزيز الإدماج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن "رياضة قبل الإفطار" أصبحت تقليداً سنوياً يسهم في نشر الوعي بأهمية النشاط البدني، خاصة في شهر رمضان.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز القيم الصحية والاجتماعية، وإبراز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

حيث أثبتوا مرة أخرى أن الإرادة لا تعرف حدوداً. نتوجه بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على رعايته الدائمة ولجميع المشاركين والجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث."

وأشار محمد عبدالله القايد الحمادي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي إنه يحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دوري لتعزيز اللياقة البدنية وخلق بيئة داعمة تشجع على تبني نمط حياة صحي ومتوازن.

وبكل امتنان وتقدير اشكر جميع فريق العمل مدربو ومشرفو البرنامج الرمضاني.