نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، فعاليات النسخة الـ31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي يقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وأطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، راعي حفل الافتتاح، ضربة البداية للمهرجان، عبر الذكاء الاصطناعي، بحضور تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

واطلع معاليه على فعاليات البطولة، وتفقد المنافسات المختلفة التي تزامنت مع حفل الافتتاح، إيذاناً بانطلاق البطولة وسط أجواء قوية بين المشاركين من دول العالم.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، ومحمد بن مطلق المسعودي، رئيس الاتحاد السعودي، وحمد التميمي، المدير التنفيذي للاتحاد القطري، وعادل العميري، نائب رئيس الاتحاد الكويتي، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي، وعدد من المسؤولين في الاتحادات الخليجية والعربية للعبة.

وتوجه حسين عبدالله الخوري، بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على حضور فعاليات حفل الافتتاح، ورعايته للحفل، وإطلاق ضربة البداية، بمشاركة تاريخية لنحو 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، من بينها الدول الخليجية والعربية.. وقال إن دولة الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة تواصل استدامة تطورها ومكانتها العالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية، بأرقى وأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي، للمهرجان، كان له الأثر الملموس في نجاحه خلال مسيرته الناجحة، وصولاً إلى النسخة الحالية، مشيراً إلى التعاون الإيجابي مع الشركاء في تعزيز تميزه، ووصوله إلى هذه المكانة العالمية المرموقة، ودوره الإيجابي في تطوير مهارات وقدرات أبناء الإمارات التنافسية، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين عالمياً.

يذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الحالي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في فندقي «راديسون بلو» وسانت ريجيس في أبوظبي، بمجموع جوائز تبلع نصف مليون درهم.

وتضم فعاليات المهرجان27 بطولة، تغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، منها بطولة الأساتذة، إلى جانب 3 مسابقات ذهنية جديدة هي التشيكرز، والدومينو، والشطرنج العشوائي.