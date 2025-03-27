فارس المطوع: قرارات "عمومية" اللجنة الأولمبية تصب في مصلحة الحركة الرياضية

أكد سعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية أن اختيار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية في دولة الإمارات للفترة الأولمبية 2024 – 2028 بالتزكية، خطوة مهمة تصب في مصلحة الحركة الرياضية.

وقال المطوع في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم إن القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية مساء اليوم في دبي تعزز تطور الحركة الرياضية، من بينها نقل مقرات الاتحادات الرياضية إلى مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الأمناء العامين السابقين وأعضاء مجلس الإدارة في اللجنة لجهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية وما شهدته من نجاحات.

وأشار إلى أن نقل المقار يثري الحركة الرياضية لأن الجميع تحت مظلة واحدة مع الأمانة العامة للجنة الأولمبية بجوار وزارة الرياضة ما يدعم التطور الرياضي المنشود.

وأوضح أن الاجتماع استعرض الدورات الرياضية التي تشارك فيها دولة الإمارات، من 2025 وصولاً إلى أولمبياد 2028، حتى تكون الرياضة الإماراتية في أعلى مراحل الإعداد للسنوات المقبلة.