مسؤولون رياضيون: تولي منصور بن محمد رئاسة اللجنة الأولمبية دفعة قوية لمسيرة الرياضة الإماراتية

أكد مسؤولون في المجالس والاتحادات الرياضية أن اعتماد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية اليوم في دبي انتخاب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة للفترة الأولمبية 2024 – 2028 بالتزكية، خطوة استراتيجية تسهم في استدامة تطور الرياضة الإماراتية.

وقال عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن هذا القرار يؤكد الدعم الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، وتبني السياسات التي تقودها إلى تنفيذ الخطط التطويرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، منوهاً بالجهود الكبيرة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي في تطوير اللجنة الأولمبية الوطنية خلال المرحلة الماضية.

وأعرب عن استعداد مجلس الشارقة الرياضي للعمل مع اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية كافة للوصول إلى الركائز التي تمثل أولوية في العمل الرياضي بما يسهم في تحقيق أفضل الممارسات التطويرية التي تعول عليها اللجنة الأولمبية في مسيرتها نحو استشراف مستقبل أفضل للرياضة الإماراتية.

ودعا إلى توحيد الجهود بين اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة والمجالس والاتحادات الرياضية، وفق رؤية واضحة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وصولاً إلى الإنجازات الرياضية.

من جانبه أكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن اعتماد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2024 – 2028 يشكل دفعة قوية لمسيرة تطوير الرياضة الإماراتية، وفي مقدمتها رياضة ألعاب القوى، التي تعد إحدى الركائز الأساسية للرياضة الأولمبية.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تترجم توجهات القيادة الرشيدة لتمكين الرياضيين، وتعزيز قدراتهم التنافسية لتحقيق إنجازات عالمية تعكس مكانة دولة الإمارات في الساحة الرياضية الدولية.

وأوضح أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى يعمل وفق خطة شاملة تستشرف المستقبل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث يولي اهتماماً خاصًا بتطوير رياضة ألعاب القوى من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب، بالإضافة لتأهيل العدائين الإماراتيين وفق أعلى المعايير الاحترافية، لضمان مشاركات نتائج مميزة في مختلف البطولات القارية والعالمية.

وأضاف أن التعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الرياضية المعنية سيكون عاملاً رئيسياً في دعم خطط الاتحاد، من خلال تطوير الكوادر الفنية والإدارية، وتوفير بيئة تنافسية متقدمة تمكن أبطال ألعاب القوى من تحقيق أفضل النتائج.

بدوره أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم أن قرار تولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2024 – 2028، يضمن استدامة التطور في الرياضة الإماراتية.

ولفت إلى أهمية التعاون من الاتحادات الرياضية مع اللجنة الأولمبية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بالرياضة والوصول بها إلى العالمية، خاصة أن هناك خطوات واضحة وملموسة لتحقيق النمو والتطور الذي يلبي توقعات الشارع الرياضي، بوضع الرياضة الإماراتية في أفضل درجات التطور الرياضي.

من ناحيتها نوهت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، إلى أهمية ودلالات هذه الخطوة على صعيد مواصلة نهج التطور الرياضي، من خلال العمل على الاستراتيجيات التي تسهم في تمكين الرياضة الإماراتية من القدرات التي تقودها إلى التنافسية العالمية، ووضع الخطط المناسبة للسنوات المقبلة.

وذكرت أن المرأة الإماراتية حاضرة بما تمتلكه من قدرات ومهارات، وجهود كبيرة ومخلصة لدفع عجلة التطور والمشاركة الإيجابية في القرارات كافة التي تعزز مكانة الرياضة الإماراتية على الصعيد الخارجي في ضوء ما توفره القيادة الرشيدة من دعم واهتمام ومتابعة لكل ما من شأنه الارتقاء بالتطلعات التي تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية.