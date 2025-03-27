العين تستضيف «دولية الطيران اللاسلكي»

تستضيف العين البطولة الدولية الأولى للطيران اللاسلكي، التي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل، بمشاركة 40 طياراً يمثلون 16 دولة، و30 طياراً من الهواة من منطقة الخليج العربي، في نادي العين للهواة، التابع لنادي العين للفروسية والرماية.

وذلك تحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة، بتنظيم شركة إيكو أدفنتشر للسياحة، الممثلة للمنظمة الدولية للطيران اللاسلكي في دولة الإمارات.

وتعدّ البطولة أول حدث دولي من نوعه في منطقة الخليج العربي، وتتضمن مجموعة من الفئات التنافسية، التي تجمع بين الابتكار التقني والمهارة والتنافس الرياضي، ويقدمها نخبة من المحترفين وهواة الطيران اللاسلكي، من الإمارات ودول الخليج والعالم.

فعاليات

وتشتمل البطولة على العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية، من ضمنها عروض جوية حية مذهلة للطائرات اللاسلكية، كما تتضمن ورش عمل تعليمية وتفاعلية للمهتمين بهذه الرياضة، وتقدمها جامعة دولة الإمارات وجامعة خليفة.

بالإضافة إلى استعراضات جوية، يقدمها نخبة من المشاركين المحترفين من داخل الإمارات وخارجها، إضافة إلى معرض المنتجات للشركات المتخصصة والجهات الراعية، إلى جانب توفير أجواء ترفيهية وإبداعية وتعليمية لجميع أفراد السرة.

وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة برنامجاً متكاملاً لتنظيم الحدث، من خلال تجهيز كل من الطائرات التي ستشارك في البطولة، والفريق الفني، إضافة إلى جداول ساعات الطيران، والطلعات الجوية التجريبية قبل انطلاق البطولة، إلى جانب توفير كافة المتطلبات الداعمة لإنجاح الحدث.

وتعقد اللجنة المنظمة والجهات الراعية اليوم مؤتمراً صحافياً، بالقاعة الكبرى بفندق «راديسون بلو» في العين، للكشف عن تفاصيل الحدث والمشاركين فيه، وذلك بحضور نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وعلي محمد الأحبابي مدير البطولة.

وسعيد عبدالله الظاهري مدير إدارة تطوير العين والظفرة بدائرة الثقافة السياحة أبوظبي، ويوسف هاشم العزيزي، ممثلاً عن هيئة الطيران المدني، والدكتور أحمد علي الرئيس، ممثلاً عن جامعة الإمارات، ومانريكو رئيس منظمة الطيران اللاسلكي في أوروبا، وعبيد علي الظاهري مدير نادي العين للهواة، والحارث محمد سالم، ممثلاً عن نادي صقور الإمارات للطيران.