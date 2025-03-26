طواف الإمارات للسيدات يحصد جائزة «آي إس سي» العالمية

حصد طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، جائزة «آي إس سي» العالمية 2025.

حيث تم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الرياضي الدولي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن. ويعد طواف الإمارات للسيدات من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث يجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز الرياضة النسائية وتمكين المرأة في المجال الرياضي. وجاء هذا التكريم تقديراً للنجاح الكبير الذي حققه الحدث على صعيد التنظيم، والتفاعل الجماهيري، وأثره في تطوير رياضة الدراجات النسائية عالمياً.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن حصول طواف الإمارات للسيدات على هذه الجائزة العالمية يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، ويعكس رؤيتها في دعم وتطوير الرياضة النسائية وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف العواني: «سعداء بهذا التكريم، والذي يعد بداية للمزيد من الإنجازات بعد تنظيم نسخة استثنائية ثالثة من السباق في شهر فبراير الماضي بمشاركة نخبة من المتسابقات العالميات من 20 فريقاً عالمياً وعبر 4 مراحل متنوعة، عكست التنوع الطبيعي لتضاريس دولة الإمارات العربية المتحدة».