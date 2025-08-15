مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج ينطلق اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الـ31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ويقام المهرجان من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في فندق «راديسون بلو» أبوظبي، بمجموع جوائز تبلغ نصف مليون درهم. ويشهد المهرجان هذا العام أكبر مشاركة في تاريخه، بوجود 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، بزيادة قدرها نحو 500 مشارك عن النسخة السابقة.

وتضم فعاليات المهرجان 27 بطولة، تغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، منها بطولة الأساتذة، إلى جانب 3 مسابقات ذهنية جديدة هي التشيكرز، والدومينو، والشطرنج العشوائي.

وسيكون جمهور الشطرنج على موعد مع مشاركة أبرز أبطال الإمارات، منهم: عمران الحوسني، وروضة عيسى السركال، إلى جانب نخبة من أبطال العالم في مختلف الفئات العمرية، يتصدرهم سنان سوجيروف، المصنف الأول في بطولة الأساتذة، وأركادي نيدش، المصنف الثاني.