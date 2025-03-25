صدارة روسية في منافسات الغطس بـ “دولية دبي" للألعاب المائية

تصدر سباحو روسيا، منافسات بطولة الغطس التي اختتمت أمس في مجمع حمدان الرياضي في دبي، واستمرت 3 أيام بمشاركة 155 لاعبا ضمن منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية والمقامة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للسباحة، ومجمع حمدان الرياضي، وبالشراكة مع أكاديمية أبيكس الرياضية، لإدارة 5 فعاليات مختلفة خلال مدة البطولة.

وشهدت المنافسات مشاركة سباحين من روسيا والمكسيك والمملكة المتحدة، ودول أخرى.وتفصيلا، حصد منتخب روسيا النصيب الأكبر من الميداليات، في جميع المراحل السنية، وفي مختلف الارتفاعات 3 ، 5 ، 7.5 ، و10 أمتار،

بواقع 41 ميدالية ملونة منها 20 ذهبية، و 12 فضية، و9 برونزيات.وتقام منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية على مدار 30 يوما، وتستأنف منافستها يوم 5 أبريل المقبل بمنافسات كرة الماء بالتعاون مع أكاديمية دبي كاميل، كما تقام في التوقيت نفسه منافسات بطولة المياه المفتوحة وتستمر يومي 5-6 أبريل، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأكاديمية هامر.

كما تقام منافسات السباحة الفنية يومي 12-13 أبريل، بالتعاون مع أكاديمية دبل دي، وتختتم بطولة دبي الدولية بمنافسات بطولة السباحة، والتي تقام خلال الفترة من 18-20 أبريل بالتعاون مع أكاديمية أبيكس الرياضية.وتعد بطولة دبي الدولية للألعاب المائية، إحدى البطولات المؤهلة لبطولة العالم، المقرر إقامتها في سنغافورة 2025.