ختام بطولة مراكز التدريب الرمضانية باتحاد الكرة

اختتمت، أول من أمس، منافسات بطولة مراكز التدريب الرمضانية للفئات السنية تحت 10 و11 و12 و13 سنة التي انطلقت مبارياتها 7 مارس الجاري على ملاعب الاتحاد بدبي، بمشاركة 22 فريقاً.

وأسفرت منافسات تحت 10 سنوات عن تتويج منتخب الإمارات بكأس البطولة، ونجح منتخبنا للناشئين في حصد كأس تحت 11 سنة، وحقق «أبيض الناشئين» كأس تحت 12 سنة، وفي ختام المنافسات، نجح منتخب ناشئي النخبة في الفوز بكأس تحت 13 سنة.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن البرنامج الفني لمراكز التدريب في اتحاد الكرة وتعزيز دور الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك.