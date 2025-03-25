عبدالله الشرقي: أسرة بناء الأجسام بالإمارات على قلب رجل واحد

ثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، العمل بالاستدامة والتعاون المشترك الذي يميز أسرة بناء الأجسام الإماراتية التي تعمل على قلب رجل واحد، قاد لتحقيق أفضل النتائج خلال السنوات الأربع الماضية، أبرزها في العام 2024.

مبيناً أن العلاقة المميزة التي تجمع مجلس إدارة الاتحاد مع اللجان المنظمة للبطولات الدولية والمحلية والصالات الرياضية واللاعبين والمدربين، كذلك التعاون المثمر بين اتحاد الإمارات والاتحادات الدولية والآسيوية، مهّد لنقلة نوعية كبيرة في جميع الجوانب الرياضية والمجتمعية، ما ساهم بأن تتطور رياضة بناء الأجسام في الإمارات بشكل مميز ومستدام، مثمناً النتائج المميزة التي حققها لاعبو الإمارات في بطولات العالم وآسيا والبطولات الدولية في دبي والفجيرة.

جاء ذلك بعد مأدبة الإفطار الرمضانية التي يقيمها سنوياً علي بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضرها الدكتور عادل فهيم، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لبناء الأجسام، والأمين العام للاتحاد محمد المري، وعضوا مجلس الإدارة محمد شاهين الحوسني وفيصل الغيص الزعابي، وأحمد جوهر.

والكابتن قاسم يزبك وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، وسالم الصريدي، وعدد من القيادات الرياضية ونخبة من اللاعبين المتوجين بالميداليات، ورؤساء اللجان المنظمة للبطولات الدولية التي تقام في الإمارات سنوياً.

وأثنى الشيخ عبدالله الشرقي، على جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتعزيز الاستدامة في العمل الرياضي والإداري بأسلوب حضاري، مؤكداً أن المكاسب المتحققة تعد ثمرة ذلك العمل المميز.

متمنياً أن يتواصل نحو الأفضل لمزيد من النجاح المستقبلي، مثمناً الدعوة الرمضانية السنوية لنائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر، ووصفها أنها أصبحت بمثابة الملتقى المثمر الذي يجمع الجميع وسط أجواء رمضانية ورياضية ومجتمعية مميزة.

بدوره، أكد علي بن حيدر، أن مجلس إدارة اتحاد اللعبة يحرص على دعم النجاح المتحقق بكافة السبل، وبما يعزز التطور الذي تشهده الرياضة الإماراتية، ومثمناً ما يقدمه اللاعبون في مختلف البطولات، وقاد إلى تقديم صورة مشرفة خلال الاستحقاقات الرياضية، ومشيداً بدور المدربين والإداريين، داعياً اللاعبين إلى الاستعداد بشكل مميز تمهيداً لخوض منافسات البطولات المقبلة ومنها بطولة أسيا في عجمان مايو المقبل.