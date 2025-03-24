موانئ دبي العالمية شريك استراتيجي وداعم لكريكيت الإمارات

أكد زايد عباس المتحدث الرسمي باسم مجلس الإمارات للكريكيت وعضو مجلس الإدارة أن مجموعة موانئ دبي العالمية تعتبر من أكبر الداعمين للعبة الكريكيت محلياُ ودولياً، فهي من الشركاء الاستراتيجيين الدائمين لكل من المجلس الدولي ICC، ومجلس الإمارات للعبة، معتبرا دعم المجموعة المتواصل للدوري الإماراتي DPILT20 الذي اختتم موسمه الثالث مؤخراً بنجاح خير دليل على ذلك.

وذكر أن رعاية المجموعة للبطولة الرمضانية المقامة حالياً بملاعب أكاديمية ICC في مدينة دبي الرياضية بمشاركة 10 فرق محلية تأكيدا على التزام المجموعة برعاية المواهب المحلية في مجال اللعبة.

وأضاف: دعم الشركات الوطنية والعالمية للعبة الكريكيت هو سبب الانتشار والنجاح الذي تشهده اللعبة حالياً والذي ساهم في جعل الإمارات المكان المفضل لاستضافة وتنظيم أكبر وأهم البطولات العالمية والقارية والدولية في مجال اللعبة.

معتبرا زيادة عدد البطولات في ملاعب الدولة تساهم في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وزيادة مستواهم.

ونوه أن مجلس كريكيت الإمارات برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، يسهل مهمة كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية للمساهمة في دعم مسيرة اللعبة وخطط مجلس الإدارة الرامية إلى دعم المنتخبات الوطنية.

وأضاف عباس : بالنيابة عن مجلس الإمارات للكريكيت أتوجه بجزيل الشكر إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، وإلى كافة الداعمين لمسيرة اللعبة من هيئات ومؤسسات محلية ودولية كطيران الإمارات وارامكو السعودية والعديد من المؤسسات الدولية الشهيرة.

الجدير بالذكر أن بطولة موانئ دبي الرمضانية الحالية تستمر حتى الثالث من شهر أبريل المقبل، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، يعقبها مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لتحديد هوية الفريق البطل الفائز بكأس البطولة.