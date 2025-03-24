نقلة نوعية لـ«أكاديمية IFBB» بدبي في الربع الأول من 2025

وصف العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB بدبي، المكاسب التي تحققت في الربع الأول من العام 2025 بالإنجاز الرياضي والعلمي المهم وذلك من خلال تنظيم 9 دورات شهدت مشاركة مميزة للمدربين من داخل وخارج الإمارات، كما شملت عناوين جديدة عدة مما يؤكد النقلة النوعية للأكاديمية في مطلع 2025.

وأكد، أنه تم تنظيم دورات جديدة تخدم العمل التدريبي وفقاً للخطة المعتمدة مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، إضافة إلى دورات علم الحركة بالتزامن مع التي تندرج ضمن منهاج الحصول على شهادة الماجستير.

من جانبه، أكد المهندس وليد عبدالكريم مدير الأكاديمية، أن الربع الثاني من منهاج الأكاديمية والذي سيطلق أولى دوراته بعد عيد الفطر المبارك، يتضمن تنظيم عدد من الدورات وفقاً للخطة الفنية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، مبيناً أنه سيتم مناقشة أربع رسائل ماجستير من المدربات المؤهلات خلال شهري أبريل ومايو المقبلين.