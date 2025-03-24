32 لاعباً في بطولة دبا الحصن للألعاب الإلكترونية

افتتح نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي بطولة الألعاب الإلكترونية الأولى، وسط أجواء حماسية، حيث شهدت البطولة مشاركة 32 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، لتشكل انطلاقة جديدة ضمن أنشطة النادي الترفيهية والرياضية التي تستهدف جذب النشء والشباب، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بينهم.

وجاءت البطولة التي انطلقت مساء أول من أمس بمقر النادي لتعكس رؤية النادي في تقديم أنشطة مبتكرة تتناسب مع اهتمامات الجيل الجديد، حيث تسعى إدارة النادي من خلالها إلى ترسيخ قيم التنافس الشريف بين اللاعبين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في التفكير الاستراتيجي، بما يسهم في تنمية قدراتهم العقلية والذهنية. وعملت على توفير الترتيبات لضمان تنظيم البطولة بأفضل صورة، إضافة إلى جوائز قيّمة للفائزين بالمراكز الأولى.