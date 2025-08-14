عدّاء إماراتي يوزع القهوة مجاناً للمشاركين في «دبي مولاثون»

لم يكن التفاعل في مبادرة «دبي مولاثون»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، محصوراً على المشاركة في الفعاليات التي تحتضنها 9 مولات في دبي، خلال شهر أغسطس الجاري، وإنما تجاوز ذلك عبر تفاعل المواطنين والمقيمين مع المبادرة الرائدة، وهو ما قدمه العداء يوسف الرستماني، وصاحب «كوفي» في دبي هيلز مول، بتوزيعه القهوة مجاناً لكل مشارك في المبادرة بالمول، في مشهد يؤكد مدى تفاعل مختلف أفراد المجتمع مع المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، وتشجيع أسلوب الحياة الرياضي النشط والمفعم بالحيوية لدى جميع فئات المجتمع، خلال فصل الصيف في دبي.

صاحب المبادرة، يوسف الرستماني، الذي يملك مقهى في دبي، يصف تقديم القهوة لكل عدّاء عقب مشاركته، بأنها جزء من المسؤولية المجتمعية لدعم الرياضة والجري في الدولة، مشيراً إلى أن لديه مبادرة شخصية، أطلقها بالتعاون مع الجهات المعنية، عبارة عن سباقات شهرية في دبي هيلز مول في 3 مسافات مختلفة، وهي: 2.5 كلم، 5 كلم و10 كلم، حيث يحظى الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، على جوائز عينية على مستوى الرجال والسيدات.

وأضاف الرستماني لـ «البيان»، أن شغفه بالرياضة يمتد إلى عائلته، حيث يشارك أبناؤه مايد «12 عاماً»، وحصة «11 عاماً»، ومريم «6 أعوام» في السباقات، وقد حققوا مراكز وأرقاماً مميزة، إذ سجّل مايد زمناً في سباق الـ 5 كيلومترات بلغ 19 دقيقة و44 ثانية، بجانب شقيقته حصة، بعد أن تألقوا في مختلف المسافات.

وكشف الرستماني أنه أكمل حتى الآن أكثر من 20 ماراثوناً حول العالم، منها في «دبلن» و«فالنسيا» و«روتردام» و«فرانكفورت»، إلى جانب مشاركته السنوية في «دبي ماراثون» و«ماراثون أدنوك»، منذ نحو 6 سنوات، متوجهاً بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على هذه المبادرة، التي جمعت العداءين وكل أفراد المجتمع تحت أسقف المولات، خلال فصل الصيف، في أجواء مهيأة لممارسة الجري، ما عزز من حركة الرياضيين في هذه الفترة، بمشاركتهم المكثفة في مختلف المولات والمراكز التجارية بدبي.