منصور بن محمد يكرم شركاء ورعاة النسخة الثانية عشرة لدورة ند الشبا الرياضية

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الشكر والتقدير إلى الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الراعية للنسخة الثانية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تم تنظيمها، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس الجاري، تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الشركاء والرعاة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وقدّم لهم درع الدورة، وهم: داماك العقارية، والطاير للسيارات، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسوق دبي الحرة.

وثمّن سموه، دور الجهات الراعية والشريكة للنسخة الثانية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية في دعم تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً سموه بدورهم الفاعل في تحقيق أهداف الدورة الرياضية الأكبر من نوعها والتي تساهم في نشر ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع وتطوير مستويات رياضيينا واستضافة البطولات الرياضية العديدة بمشاركة رياضيين محترفين وهواة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

كما كرّم معالي سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب، عدداً من الرعاة والشركاء وهم "إنشورنس ماركت دوت ايه إي"، ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبوكاري سوت، ودبي الصحية، وتم في اليوم الختامي للدورة تكريم سعادة خلفان بالهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، لعدد من الداعمين والرعاة والشركاء وهم: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وموانئ دبي العالمية "دي بي وورلد"، وقناة دبي الرياضية.

وشهدت النسخة الثانية عشرة من الدورة، نمواً في أعداد المشاركين الذين زاد عددهم على 8000 رياضي ورياضية، وكذلك زيادة في عدد الرياضات حيث تضمن برنامج المنافسات 11 لعبة رياضية متنوعة من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، بالإضافة إلى رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري "ليزر رن"، وأيضاً زيادة في قيمة الجوائز المقدمة للرياضيين والجمهور التي ارتفع مجموعها إلى 4 ملايين و500 ألف درهم من بينها أكثر من 4 ملايين درهم للفائزين في المنافسات الرياضية المختلفة والتي تم توزيعها على 1.5 مليون درهم للفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الكرة الطائرة، و764 ألفا للفائزين في مختلف فئات بطولة البادل، و500 ألف للفائزين في مختلف الفئات بسباق الدراجات الهوائية، و370 ألفا للفائزين في جميع فئات بطولة شد الحبل، و350 ألفا للفائزين في سباق الجري، و350 ألفا للفائزين في بطولة تحدي الموانع، و210 آلاف للفائزين في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، و150 ألفا للفائزين في مختلف فئات بطولة الجوجيتسو، و60 ألفا للفائزين في بطولة المبارزة، و60 ألفا للفائزين في بطولة الرماية مع الجري "ليزر رن"، و60 ألفا للفائزين في بطولة الريشة الطائرة.

وشهد تنظيم الدورة جهودا كبيرة تنظيمية وفنية، حيث أقيمت المنافسات في عدد من المناطق هي: مجمّع ند الشبا الرياضي، ومضمار ميدان وشوارع منطقة ميدان ضمن مدينة محمد بن راشد، و نادي دبي لأصحاب الهمم ، وقد ساهم تعاون الشركاء والرعاة من الدوائر و المؤسسات في دعم جهود اللجنة المنظمة للدورة تنظيم الحدث بالشكل الأمثل وتوفير سبل الأمان والرعاية للمشاركين ومنحهم الأجواء المثالية للتنافس والفوز وتطوير مستوياتهم وكلك تطوير رياضيينا من خلال مشاركتهم في منافسات ترفع من مستوياتهم الفنية وتمنحهم الخبرات الإضافية، وفيما يتعلق بالجانب المجتمعي تساهم الدورة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وزيادة الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني على صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع وتزويدهم بالطاقة الإيجابية.

جدير بالذكر، أن دورة ند الشبا الرياضية شهدت خلال 12 نسخة مشاركة قرابة 60 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة، شاركوا في 99 بطولة لمختلف الرياضات التي تضمنها برنامج الدورة التي ولدت كبيرة وحققت تطورا وزيادة كبيرة في أعداد المشاركين عاما بعد عام، حيث شارك في النسخة الأولى من الدورة التي أقيمت عام 2013 أكثر من 1500 رياضي ورياضية، وفي النسخة الثانية شارك أكثر من 3000 مشارك، وفي الثالثة 4000 رياضي ورياضية، وفي الرابعة 5000 رياضي ورياضية، وفي السادسة 6000 رياضي ورياضية، والسابعة 7000 رياضي ورياضية، وأقيمت الدورة الثامنة في وقت الجائحة حيث تم تحديد العدد الذي بلغ 2500 مشارك، وشارك في التاسعة أكثر من 6000، رياضي ورياضية وفي العاشرة 5000 رياضي ورياضية، وفي الدورة الحادية عشرة شارك 7149 رياضيا ورياضية، فيما ارتفع العدد في النسخة الثانية عشرة إلى أكثر من 8000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار من الهواة والمحترفين.