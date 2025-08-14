1500 لاعب في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

8 مسابقات تشهدها البطولة و200 ألف درهم قيمة الجوائز المالية

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، التي يستضيفها نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، وتستمر البطولة حتى الأحد المقبل، ويشارك فيها أكثر من 1500 لاعب من مختلف الجنسيات، إلى جانب مشاركات خارجية، موزعة على 8 مسابقات، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية 200 ألف درهم، وتستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 35 عاماً، من الذكور والإناث.

وتنطلق الفعاليات عند الساعة الخامسة مساءً بلقاء تعريفي مع أسر اللاعبين وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على رفع نسبة الوعي المجتمعي بشأن اللعب المتوازن والحذر في التعامل مع الغرباء، والتوعية بالجرائم الإلكترونية التي قد تتم عبر هذه الألعاب التي تعزز الوعي المجتمعي، وخاصة في المجال الرقمي والتقني، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

فيما تبدأ المسابقات الرسمية في العاشرة من صباح يوم غدٍ.

وتحرص شرطة دبي على إقامة هذه الفعاليات نظراً للإقبال الكبير على هذا النوع من الألعاب من قبل الشباب على مستوى العالم، إلى جانب توعيتهم بأهمية مكافحة الجرائم الواقعة في الألعاب الإلكترونية، وجرائم الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب رفع نسبة الوعي بالخدمات الشرطية المرتبطة بالحد من الجرائم الإلكترونية، مثل منصة «Ecrime» الخاصة باستقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية، ومنصة التوعية الإلكترونية الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar.

بالإضافة إلى الحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات والبيانات والصور مع الغرباء من خلال المحادثات التي تتم عبر بعض الألعاب، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية ، ويعقب اللقاء مسابقات ترفيهية بين اللاعبين وأولياء الأمور.