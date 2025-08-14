1500 لاعب في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

8 مسابقات تشهدها البطولة و200 ألف درهم قيمة الجوائز المالية
وتحرص شرطة دبي على إقامة هذه الفعاليات نظراً للإقبال الكبير على هذا النوع من الألعاب من قبل الشباب على مستوى العالم، إلى جانب توعيتهم بأهمية مكافحة الجرائم الواقعة في الألعاب الإلكترونية، وجرائم الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب رفع نسبة الوعي بالخدمات الشرطية المرتبطة بالحد من الجرائم الإلكترونية، مثل منصة «Ecrime» الخاصة باستقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية، ومنصة التوعية الإلكترونية الهادفة إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar.
بالإضافة إلى الحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات والبيانات والصور مع الغرباء من خلال المحادثات التي تتم عبر بعض الألعاب، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية ، ويعقب اللقاء مسابقات ترفيهية بين اللاعبين وأولياء الأمور.