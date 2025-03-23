«دبي لأصحاب الهمم» يختتم المهرجان الرمضاني

كرّم نادي دبي لأصحاب الهمم الفائزين وشركاء النجاح في ختام المهرجان الرمضاني. وأعرب ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، عن سعادته بنجاح المهرجان وتنوعه، مثمناً الإنجازات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» في كل المجالات، واصفاً «أصحاب الهمم» بأنهم أصحاب همة عالية، غيروا أفكار الآخرين، وهم مثلوا الروح الرياضية السامية من خلال هذا المهرجان.

ووجّه بالرقاد الشكر إلى شركاء النجاح وأولياء أمور المشاركين في المهرجان، الذين حفزوا أبناءهم للوجود في مثل هذه الفعاليات المجتمعية المهمة، لتحقق هذه النسخة من المهرجان أهدافها المنشودة، والتي أسعدت «أصحاب الهمم» والمشاركين في الفعاليات المختلفة وأولياء أمورهم.

وقال: إن التميز الذي تحقق ثمرة العمل بـ«روح الفريق الواحد» والإخلاص، ما كان له المردود الإيجابي على وصول المهرجان إلى آفاق النجاح الذي أسعد الجميع. من جانبه، أكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي مدير المهرجان، أن تزامن المهرجان مع عام المجتمع 2025، جسد تقوية الروابط والحفاظ على التراث الثقافي، وتهيئة بيئات شاملة تزدهر فيها روح التعاون والمبادرات التي تترجم فيها قيم المسؤولية المجتمعية، معرباً عن سعادته بالنجاح الذي تحقق.

وثمّن العصيمي جهود فرق العمل المختلفة، بقيادة فوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية.