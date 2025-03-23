شرطة دبي تتوج الفائزين في مسابقة «التزلج بالعجلات»

توجت شرطة دبي الفائزين في مسابقة «التزلج بالعجلات»؛ إحدى مسابقات بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»، التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بمشاركات على مستوى الرجال والنساء والأطفال. وسلّم اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الميداليات إلى الفائزين في المراكز الأولى من مختلف الفئات، متمنياً لهم التوفيق الدائم. الجدير ذكره، أن تنظيم بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»، يأتي تماشياً مع توجهات «عام المجتمع»، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ومجلس دبي الرياضي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي، من مُختلف الإدارات العامة والمراكز والمجالس.

وتهدف البطولة الرمضانية إلى تعزيز الثقافة الرياضية في شهر الخير والعطاء والرحمة، وتأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم، على تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية، لتعزيز روح التنافس، والتشجيع على ممارسة الرياضة بصورة مُستمرة، وجعلها أسلوب حياة نشط.