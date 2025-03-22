جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تهنئ كيرستي كوفنتري برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» كيرستي كوفنتري وزيرة الرياضة في زيمبابوي بمناسبة انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية، بعد فوزها على ستة مرشحين آخرين في الانتخابات التي أقيمت في اليونان ضمن اجتماعات الدورة 144 للجنة الأولمبية الدولية، لتصبح الرئيس العاشر للجنة الأولمبية الدولية وتتولى قيادة أكبر منظمة رياضية عالمية لمدة ثماني سنوات قادمة.

وترتبط كيرستي، البطلة الأولمبية السابقة، بعلاقات طيبة مع «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، حيث سبق لها المشاركة في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي عام 2019.

وتحدثت في جلسة دبلوماسية الرياضة، مستعرضة تجربتها الثرية كرياضية مميزة انطلقت من أفريقيا إلى العالم، ونالت العديد من الميداليات الذهبية في بطولات العالم للسباحة وكذلك الدورات الأولمبية.

وترتبط «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» بعلاقات تعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، حيث تعمل من أجل تطوير الرياضة في دولة الإمارات العربية والمنطقة والعالم وتدعم المبادرات الرياضية الدولية في مجال تمكين المجتمعات ودعم الشباب والمرأة والاستدامة وغيرها من مجالات العمل الرياضي وتأثير الرياضة في المجتمعات.

وأصبحت كيرستي أول امرأة وأول أفريقية تتولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وستباشر عملها رسمياً ابتداء من 23 يونيو 2025 خلفاً للألماني توماس باخ.