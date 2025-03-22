«تداوي 1» بطل «طائرة ند الشبا»

تُوج فريق تداوي 1 بطلاً لمنافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه على الهلال بنتيجة 3 - 0 في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي.

وذلك ضمن ختام فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وجاء الختام مميزاً، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلاله الفريقان مباراة قوية، خاصة من جانب فريق تداوي1، الذي يضم في صفوفه نجوم دينامو موسكو الروسي.

وكرم خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، في دول مجلس التعاون الخليجي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي، مدير الدورة.

وحصل فريق تداوي 1 على الميداليات الذهبية، وعلى الجائزة المالية البالغة 600 ألف درهم، فيما تسلم لاعبو فريق الهلال، الذين يمثلون نجوم فريق غروتازولينا الإيطالي، الميداليات الفضية.

وحصلوا على جائزة الثاني التي تبلغ 500 ألف درهم، وتسلم أيضاً لاعبو فريق العميد الميداليات البرونزية، بعد أن فازوا على فريق السماوي بنتيجة 3 - 1.

نجاح كبير

وقال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، إن الأرقام التي سجلتها الدورة هذا العام لاستقطاب أكثر من 8000 مشارك في 11 لعبة، يعكس النجاح الكبير الذي تحققه عاماً بعد آخر، بفضل رعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، متمنياً أن تواصل تميزها حتى تصل رسالة دبي إلى العالم.

وأوضح خلفان بلهول أن دورة ند الشبا الرياضية تسهم سنوياً في توفير أجواء رياضية تنافسية متميزة، تتيح للجمهور وعشاق الرياضة والعائلات قضاء أوقات ممتعة في شهر رمضان، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز الفعاليات الرياضية وجاذبية دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل.

وأكد خلفان بلهول أن الختام جاء متميزاً في بطولة الكرة الطائرة وفي جميع الألعاب التي شهدت إثارة وتنافساً كبيرين، مثل مسابقة شد الحبل، وتحدي الموانع، وغيرها، وقال: نحن واثقون من مواصلة هذه النجاحات، وأن ترتقي الدورة من الأفضل إلى الأفضل في النسخ المقبلة.

وصرح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بأن بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا باتت واحدة من أقوى المنافسات على مستوى العالم، بفضل استقطابها أفضل اللاعبين، مشيراً إلى أن مجلس دبي الرياضي سيواصل دعمه للدورة، حتى تحافظ على مكانتها، وما حققته من نجاحات.

وأضاف: «سجلت دورة ند الشبا الرياضية مشاركة واسعة في مختلف الألعاب، حتى من خارج الدولة، ما يعكس مكانتها ودورها في الارتقاء برياضتنا بشكل عام، من خلال احتكاك لاعبينا برياضيين على مستوى عالٍ، وسعداء بالمستوى الكبير الذي قدمه الرياضيون».

وقدم خلفان بلهول تكريماً خاصاً من اللجنة المنظمة للدورة إلى الفريق محمد المري، كما كرم عدداً من الرعاة والداعمين للدورة، وهم موانئ دبي العالمية، وقناة دبي الرياضية.

كما تم تكريم الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية، والكوادر الإدارية العاملة في تنظيم المنافسات في بطولة الكرة الطائرة، والجوائز الفردية، حيث فاز اللاعب أندريا ماركيسبو من فريق الهلال بجائزة أفضل مستقبل في البطولة، وفاز اللاعب ماكسيم سابشكوف من فريق التداوي 1، بجائزة أفضل مرسل في البطولة.

وفاز اللاعب ديمتري زهوك من فريق التداوي 1، بجائزة أفضل حائط صد في البطولة، وفاز اللاعب أنطون جافارينا من فريق السماوي، بجائزة أفضل ضارب في البطولة، وفاز اللاعب دوسان بييكوفتش من فريق الهلال، بجائزة أفضل مسجل في البطولة.

ختام البادل

إلى ذلك، أحرز الثنائي بابلو أريبير وسيزر فرير لقب بطولة اتحاد الإمارات للبادل الفئة المحلية 20، بعد فوزهما على الثنائي الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل وجافي سانتونجا في المباراة النهائية.

وكرم الفائزين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، بحضور سفير الرياضة في دبي، النجم باكاري سانيا، اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وناديي أرسنال ومانشستر سيتي لكرة القدم.

والفائز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، وفادي الخطيب، وإيريك أبيدال نجم منتخب فرنسا وبرشلونة السابق، والمدير التنفيذي لنادي الوصل حالياً.

وحظيت النسخة الثانية عشرة من الدورة، بمشاركة أكثر من 8000 رياضي ورياضية، تنافسوا في 11 لعبة أولمبية ومجتمعية، من بينها رياضتان جديدتان أضيفتا للمرة الأولى إلى برنامج المنافسات، هما الريشة الطائرة والرماية مع الجري (ليزر رن).

بالإضافة إلى الجري والدراجات الهوائية والكرة الطائرة، والبادل، وشد الحبل، والمبارزة، والجوجيتسو، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتحدي الموانع، كما رفعت اللجنة المنظمة للدورة، الجوائز الممنوحة للفرق، بالإضافة إلى جوائز الجمهور إلى 4.5 ملايين درهم.