شرطة دبي تتوج الفائزين في مسابقة «السنوكر» الرمضانية



توجت شرطة دبي الفائزين في مسابقة «السنوكر» إحدى مسابقات بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»، والتي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.

وسلم اللواء سيف بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي، الميداليات إلى الفائزين في المراكز الأولى، حيث فاز في المركز الأول المقدم عبيد الأصلي، وفي المركز الثاني الملازم أول عبد الحميد عبد الكريم، وفي المركز الثالث الملازم ثاني عمر جاسم محمد.

الجدير ذكره أن تنظيم بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي» يأتي تماشياً مع توجهات «عام المجتمع»، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ومجلس دبي الرياضي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي من مُختلف الإدارات العامة والمراكز والمجالس.

وتهدف البطولة الرمضانية إلى تعزيز الثقافة الرياضية في شهر الخير والعطاء والرحمة، وتأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية لتعزيز روح التنافس، والتشجيع على ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وجعلها أسلوب حياة نشط، وصولاً بهم إلى مستويات جودة حياة أفضل؛ نظراً لأهمية الرياضة وانعكاساتها الإيجابية على الصحة الجسدية ورفع مستوى اللياقة البدنية وبناء الشخصية وتنمية القدرات.

وتتضمن البطولات الرمضانية 23 مُنافسة رياضية تتمثل في: " تحدي الدراجات الجبلية، التنس، كرة القدم، السنوكر، كرة الطائرة الشاطئية، التايكواندو، التزلج بالعجلات، الرماية، الشطرنج، سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات، الألعاب التراثية، الكريكيت، البادل، الرماية الهوائية، الكلستنكس، التجذيف الثابت، اجتياز الموانع، السباحة، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، سباق السرعة 100 متر، الكاراتيه، القوس والسهم.