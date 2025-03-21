سعود بن صقر: إنجازات أصحاب الهمم من أبناء رأس الخيمة وسام شرف وفخر للوطن

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إنجازات أصحاب الهمم من أبناء رأس الخيمة وسام شرف وفخر للوطن، ورمز للإرادة والعزيمة والطموح رغم التحديات والصعاب، ومع كل إنجاز يقدمونه لوطنهم نعبر عن فخرنا واعتزازنا، فهم صناع المستحيل وعنوان الهمم العالية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، اللاعب عبدالله وليد النعيمي لاعب منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص، ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، الفائز بذهبية منافسات التزلج اللوحي في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في تورين بإيطاليا 2025.



وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمناسبة هذا الإنجاز الاستثنائي: «نفخر بإنجازات أبنائنا من إمارة رأس الخيمة من أصحاب الهمم في مختلف المجالات، كونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ودعمهم ورعايتهم وتمكينهم واجب وطني والتزام إنساني، فهم ركيزة أساسية في مسيرتنا التنموية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز إسهاماتهم، وتؤكد دورهم الأساسي وقدرتهم على تمثيل الدولة ورفع راية الوطن في مختلف المحافل الدولية والعالمية».



وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة اللاعب عبدالله وليد النعيمي على إحرازه الميدالية الذهبية، في إنجاز يضاف إلى إنجازات الدولة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مؤكداً سموه حرص إمارة رأس الخيمة على دعم ورعاية أصحاب الهمم وتوفير كافة الإمكانات من أجل ضمان مشاركتهم في مختلف البطولات المحلية والدولية وتمكينهم من تحقيق إنجازات رياضية، تعكس إرادتهم القوية، وتجسد طموحاتهم وتطلعاتهم لتحقيق النجاح والإبداع الرياضي.



واطلع سموه خلال اللقاء من سمية بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، مدير عام نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، على جهود نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم وما يقدمه من برامج ومبادرات وأنشطة رياضية هادفة إلى إعداد وتأهيل وتطوير مهارات أصحاب الهمم الرياضية والمجتمعية، بالإضافة إلى مشاركات النادي وإنجازاته في البطولات المحلية والدولية.



يذكر أن نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يعد جزءاً من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية التي تعمل على الارتقاء بالتعليم الخيري الريادي وتقدم خدمات إنسانية، متطورة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم والتوحد وتمكينهم في المجتمع، وخلق بيئة محفزة للمواهب والابتكار، وتضم مظلة المؤسسة إلى جانب نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، ومركز رأس الخيمة للتوحد، ومركز المعارض الخيرية، ومشتل رأس الخيمة للتأهيل الزراعي، ومركز التدخل المبكر.