حميد بن سعود المعلا لـ «البيان»: دورة ند الشبا تقدم أروع وأقوى صور التنافس الرياضي

أكد الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن دورة ند الشبا الرياضية، باتت نموذجاً في استقطاب الرياضيين من مختلف الجنسيات، وتقديم أروع وأقوى صور التنافس الرياضي، بفضل رؤية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معرباً عن سعادته بالفوز بالمركز الأول في سباق الجري لمسافة 5 كلم لفئة المواطنين.

جاءت تصريحات رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين لـ «البيان»، خلال تكريم أبطال سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية، وتتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 5 كلم.

وأكد الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، أنه يهوى الجري منذ طفولته، ويعتبرها رياضته المفضلة الأولى، وأنه يحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وقال: ازداد شغفي تدريجياً بسباقات الجري لمسافات مختلفة، وهذه المرة الثانية التي شاركت فيها بدورة ند الشبا الرياضية، وحصولي على المركز الأول، لم يأتِ صدفة، لقد تدربت بشكل جيد، وحرصت على تنمية قدراتي، مقارنة بما وصلت إليه في العام الماضي، وسأحرص على تطوير نفسي، وأستعد للعودة في النسخة المقبلة.

وأشاد الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، بالنجاح التنظيمي لدورة ند الشبا الرياضية، التي تعد منصة شاملة، تلبي مختلف الأذواق، وجاذبة لمختلف فئات المجتمع من مختلف الأعمار، للمشاركة وتطوير مستوياتهم وقدراتهم، مؤكداً أهمية ممارسة الرياضة كعنصر رئيس من عناصر بناء المجتمع والحفاظ على الصحة، منوهاً بالجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات، في سبيل التشجيع على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة، والتحفيز على ممارستها من أجل حياة مفعمة بالصحة والسعادة.

وثمّن رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، جهود اللجنة المنظمة للدورة التي نجحت في إضافة رياضات جديدة، واستحداث فئات جديدة، ما زاد في أعداد المشاركين إلى أكثر من 8000 لاعب ولاعبة، ما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، وقال: «أشكر اللجنة المنظمة على هذا التنظيم الرائع، والإعداد الممتاز للمنافسات، تعد دورة ند الشبا من أفضل وأكبر الفعاليات الرياضية التي تضم العديد من الرياضات، وتحظى بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، وأنا سعيد بالفوز في سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات، فقد كانت هذه هي مشاركتي الثانية في هذا السباق، وسأحرص على المشاركة فيه الموسم المقبل».

من جهة أخرى، اختتمت مساء أول من أمس، آخر بطولات البادل ضمن النسخة الحالية لدورة ند الشبا الرياضية، وتوج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في منافسات بطولة البادل للفئة المحلية للرجال والسيدات.

وفاز بالمركز الأول في فئة السيدات، الثنائي بابيت دي ديكر، وعائشة العوضي، بعد فوزهما على الثنائي فاطمة شهدور، وفاطمة الجناحي، اللتين حصلتا على المركز الثاني، وفي فئة الرجال، فاز بالمركز الأول الثنائي ماجد الجناحي وفارس الجناحي، بعد تغلبهما على الثنائي راشد وليد وجاسم النعيمي، وفي فئة الشباب تحت 18 سنة، فاز بالمركز الأول الثنائي راشد وليد وسيف الحمادي، بعد تغلبهما على الثنائي أحمد المهري وحيدر علي.

«إسعاف دبي» يتألق

حقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد فوزه على فريق بلدية دبي بنتيجة 43 – 28 في المباراة النهائية، التي أقيمت في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا، وتوج الفائزين ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وفاز اللاعب جاسم رمضان مراد بجائزة أفضل هداف لأصحاب الهمم، كما فاز اللاعب مال الله بجائزة أفضل هدافين لغير أصحاب الهمم، وكلاهما من فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

العميد ثالث الطائرة

فاز فريق العميد، الذي يضم لاعبي فريق بادوفا الإيطالي، بالمركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة، بعد تغلبه على فريق السماوي، الذي يضم لاعبي فريق بني ياس الإماراتي، بنتيجة 3 – 1، في مباراة امتدت على مدار قرابة الساعتين، حيث استهل فريق العميد المباراة بالفوز في الشوط الأول بنتيجة 25 – 18، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية، حيث تلاحق الفريقان النقاط، حتى تمكن فريق العميد من الفوز بالشوط بنتيجة 32 – 30، وتمكن فريق السماوي من الظفر بالشوط الثالث بنتيجة 25 – 17، وفي الشوط الرابع أكد العميد تفوقه، وفاز بنتيجة 28 – 26، ليحصل على المركز الثالث في البطولة.

تكريم

شهد حفل ختام منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، تكريم أبطال سباقي الدراجات الهوائية والجري، حيث توج الفائزين حسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ونواف عبد الله النائب التنفيذي للرئيس لمحطات الحاويات، موانئ دبي العالمية - دول مجلس التعاون الخليجي. وأقيم سباق الجري في ختام الأسبوع الأول للدورة، بمشاركة أكثر من 4300 عداء وعداءة، من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث تنافس المشاركون على مسافات 10 و5 و4 كيلومترات، ضمن عدة فئات، فيما أقيم سباق الدراجات نهاية الأسبوع الماضي، وسجل مشاركة 1200 دراج في مختلف الفئات.

وقال نواف عبد الله: «فخورون بأن نكون الشريك الماسي لدورة ند الشبا الرياضية، ولا يوجد حدث آخر يجمع مجتمع الإمارات حول الرياضة في شهر رمضان المبارك، مثل هذا الحدث، كما يشرفنا هذا العام أن نكون الشريك الرئيس الراعي لسباق ند الشبا للدراجات الهوائية، وهو سباق 75 كيلومتراً، الذي أقيم في منطقة ميدان، وبصفتنا الشريك الرئيس الراعي لسباق دبي للدراجات خلال تحدي دبي للياقة، فإن هذا يتماشى تماماً مع رؤيتنا لتشجيع الصحة واللياقة البدنية، نتطلع إلى دعم دورة ند الشبا الرياضية لسنوات عديدة قادمة».

وأضاف: «تتيح لنا الشراكات الرياضية التواصل مع مجتمعاتنا المحلية، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. في «دي بي ورلد»، تعكس الرياضة قيم العمل الجماعي والشغف والعمل الجاد، التي تدفع أعمالنا إلى الأمام كل يوم، ونرى قيمة هائلة في دعم الشراكات الرياضية المحلية، مثل دورة ند الشبا الرياضية، وتحدي دبي للياقة وألعاب دبي، كما نشجع موظفينا أيضاً على المشاركة، وقد شارك خمسة من أعضاء فريقنا في سباق الحواجز في دورة ند الشبا الرياضية. وعلى الصعيد العالمي، لدينا شراكات في الكريكيت والغولف والإبحار والفورمولا 1، التي تتيح لنا الوصول إلى الملايين حول العالم وإلهامهم، وتتيح لنا العديد من هذه الشراكات أيضاً، عرض قدراتنا الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتطورة، أثناء نقل المعدات اللازمة، لجعل هذه الفعاليات ذات المستوى العالمي ممكنة».