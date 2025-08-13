«كونغرس بارالمبية آسيا» يشيد بنجاحات «من الرؤية إلى الواقع»

استعرض كونغرس آسيا البارالمبي «أستانا 2025» في جلسته الافتتاحية حصاد 10 سنوات من برنامج «من الرؤية إلى الواقع» خلال الفترة «2015 - 2024»، ترأس الاجتماع ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وحضر الكونغرس يربول ميرزابوسينوف، وزير السياحة والرياضة بجمهورية كازاخستان.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بجهود ماجد العصيمي في تحقيق رؤية 2015 - 2024 والارتقاء بمنظومة الحركة البارالمبية في أكبر قارات العالم.

وأكد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، أن تغييراً جذرياً حدث في اللجنة البارالمبية الآسيوية منذ تولي ماجد العصيمي الرئاسة بشفافية كاملة ومشاركة الدول الأعضاء والتطوير وفق معايير عالمية ورؤية ثاقبة لمستقبل أكثر إشراقاً والذي يعزز مكانة القارة وتطور الحركة البارالمبية والعمل الاحترافي في اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وقال: «إن «البارالمبية» ظلت تسعى لضمان استدامة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات لرياضة أصحاب الهمم بأعلى جودة وصولاً إلى الغاية المبتغاة، وخصوصاً أنه لا مستحيل في قاموس الرياضة البارالمبية الآسيوية».

ووصف عبد الرحيم آل الشيخ نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي بالأيقونة وأحد المؤثرين في مسيرة الحركة البارالمبية الآسيوية، معرباً عن سعادته بنجاح رؤية «2015 - 2024».

وقال: إن الإنجازات التي تحققت تتحدث عن نفسها والتي عززت مكانة آسيا على مستوى العالم في أعقاب النتائج الإيجابية التي تحققت في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب خيرت بورانباييف رئيس اللجنة البارالمبية بكازاخستان عن سعادته بهذه الرؤية الواضحة وتواجد القيادات الآسيوية في أستانا لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً وفق نهج مرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وقال: نتطلع جميعا لـ 10 سنوات أخرى من العمل تعزز ما تم تحقيقه خلال المرحلة الماضية لتحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجيات الموضوعة.

إنجازات

وأكد فهد ناصر القباع، مستشار الرياضات البارالمبية في اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية، إن ما تحقق خلال 10 سنوات يفوق التوقعات، مثمناً الجهد الكبير الذي بذله ماجد العصيمي وزملاؤه، مبيناً أن ترؤس خليجي وعربي للجنة البارالمبية الآسيوية مصدر فخر واعتزاز، ما يؤكد أن منطقتنا الخليجية مليئة بالكوادر الشابة ذات الإمكانات العالية.

ووصف أحمد محمد، أمين عام اللجنة البارالمبية بالمالديف، الرؤية بالرائعة التي تصب في خانة التطوير وحرص «البارالمبية» على صياغة السياسات المستقبلية التي تدعم تطلعات «أصحاب الهمم» في القارة.

وأشاد الدكتور عمر هنداوي، رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، بالنقلة النوعية التي حدثت، مبيناً أنه على سبيل المثال قد أعطت دولتا نيبال والأردن انطباعاً جيداً خلال المشاركة في دورتي طوكيو وباريس، متطلعاً لتعزيز مثل هذه النجاحات ببصمات جديدة خلال المرحلة المقبلة.