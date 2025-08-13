الإمارات تشارك في بطولة «أبطال العالم» للدراجات المائية



تشارك الإمارات ممثلة في البطل علي آل علي، في بطولة أبطال العالم للدراجات المائية المقررة في 21 ديسمبر المقبل، في تايلاند بمشاركة نخبة الأبطال من دول العالم.

ويتطلع آل علي المتوج مؤخراً في المجر، بفضية بطولة العالم للدراجات المائية لفئة سكي ناشئين 3.3، للدفاع عن اللقب العالمي الذي حققه العام الماضي في تايلاند، والذي تزامن أيضاً مع تتويجه بفضية بطولة «ملك تايلاند»، للدراجات المائية.

ويخوض آل علي «13» عاماً، مراحل مختلفة من الإعداد في أوروبا خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن آل علي يعد أول إماراتي، ينجح في الفوز بلقب بطولة أبطال العالم، في فئة الأشبال، العام الماضي.