نهائي روسي إيطالي في ختام رحلة طائرة ند الشبا

تودع دورة ند الشبا الرياضية نسختها الـ12 الليلة، بنهائي مثير في بطولة الكرة الطائرة يجمع تداوي 1 (دينامو موسكو) ونظيره الهلال (غروتازولينا الإيطالي)، ويأتي هذا النهائي في ختام 20 يوماً من المنافسات في 11 لعبة متنوعة في الرياضات الفردية والجماعية وسجلت مشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والجنسيات، ووصل مجموع الجوائز المالية للنسخة الحالية، بما في ذلك جوائز الجمهور، إلى 4.5 ملايين درهم منها 1.5 مليون درهم للفائزين بجوائز بطولة الكرة الطائرة الليلة.

ونجح فريق تداوي في الوصول إلى النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على السماوي بنتيجة 3 - 0، ويعتبر تداوي 1 المرشح الأول للقب نظراً لخبرته الواسعة في حصد البطولات، فهو أفضل اللاعبين في الدوري الروسي وعدد من المصنفين من بين أفضل 100 لاعب في العالم مثل تسفيتان سوكولوف الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو بطل دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة 3 مرات مع فريقه السابق نادي ترينتينو للكرة الطائرة، وبطل كأس العالم للأندية 3 مرات أيضاً، كما توج بالعديد من الجوائز الفردية في مسيرتها، منها أفضل لاعب في مركز رقم 2 في الدوري العالمي للكرة الطائرة، وكذلك في بطولة العالم للأندية.

وتأسس فريق دينامو موسكو في 1923 وحامل لقب كأس الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة 4 مرات، ولقب الدوري الروسي 9 مرات، وكأس الاتحاد الروسي 6 مرات، وكأس السوبر الروسي 4 مرات، ورغم أن الهلال لا يملك الحظوظ نفسها لمنافسه تداوي 1 لفارق الإمكانات إلا أنه قادر على قلب كل التوقعات، حيث قدم مستويات جيدة في البطولة في جميع المباريات التي لعبها.

وصعد غروتازولينا الذي يحمل اسم الهلال إلى الدوري الإيطالي للمحترفين في نهاية الموسم الماضي بعد 24 عاماً، تحت قيادة مدربه الحالي ماسيميليانو أورتينزي.

وأكد ستانيسلاف شفشينكو رئيس الاتحاد الروسي للكرة الطائرة أن وصول دينامو موسكو إلى نهائي دورة ند الشبا الرياضية يعكس تطور الدوري الروسي للكرة الطائرة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة على التنظيم الرائع، وقال: وجود فرق من فرنسا وإيطاليا والإمارات وبيلاروسيا يعكس مكانة هذه الدورة على الساحة العالمية، نحن سعداء بمشاركة فريقين من الدوري الروسي، دينامو موسكو ونوفا.

تميز

وأوضح رئيس الاتحاد الروسي أن دورة ند الشبا الرياضية تتميز بتنظيمها الرائع، ومستوياتها القوية، ولذلك فهي تحقق العديد من المكاسب الفنية للفرق المشاركة فيها، مؤكداً استعداد الأندية الروسية للعودة في النسخة المقبلة.

وصرح شفشينكو أن الاتحاد الروسي يبذل المزيد من الجهود لتطوير الكرة الطائرة وأنه سعيد بمشاهدة المستويات القوية التي يقدمها دينامو موسكو في البطولة، ونقل خبرته إلى الإمارات، مشيراً إلى أن تألقه ووصوله إلى النهائي ليس غريباً عنه بما أنه أحد أعرق الأندية في العالم وليس على الصعيد الأوروبي فقط.

من جهة أخرى، فاز فريق الحرس الوطني للعام الثاني على التوالي بلقب بطولة شد الحبل التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه.

حضر المنافسات وتَوَّجَ الفائزين بالمراكز الأولى كل من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، واللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وتُوِّج فريق الحرس الوطني بلقب بطولة شد الحبل في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية بعد فوزه على فريق وزارة الدفاع الذي حل في المركز الثاني بعد منافسات مثيرة ومتكافئة شهدت ندية وقوة في الأداء وحظيت بمتابعة وتشجيع جماهيري كبيرين وانتهت المباراة النهائية بنتيجة 2 - 1، فيما حصل فريق القوات البرية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق الدفاع المدني - رأس الخيمة بنتيجة 2 - 0.

وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق مجلس الشارقة الرياضي بنتيجة 2 - 1، وحصل فريق ايه 25 جيم على المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بنتيجة 2 - 0. وفي الفئة المجتمعية فاز فريق تروس للتجارة العامة بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق العاصفة الذي حل ثانياً بنتيجة 2 - 0، وحصل فريق الكواسر على المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية آي إف بي بي بنتيجة 2 - 0.