تحت رعاية هزاع بن زايد.. محمد بن حمدان بن زايد يتوِّج الفائزين في "تحدي حفيت الرياضي" في منطقة العين

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة العين، توَّج الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين في بطولة "تحدي حفيت الرياضي" في منطقة العين، التي استمرت 13 يوماً، وشارك فيها نحو 10,000 لاعب في أكثر من 20 بطولة.

وأُقيم حفل التكريم في ساحة بلدية العين بحضور عدد من المسؤولين ورعاة البطولة.

وقال راشد المنعي، المدير العام لبلدية العين، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل: "بدأت بطولة تحدي حفيت الرياضي كبيرةً بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة العين، وأصبحت الحدث الأهم، حيث لم تكن مجرَّد تحديات رياضية بل مهرجان رياضي واجتماعي يعكس روح الشهر الفضيل» .

وثمَّن المنعي جهود القائمين على هذه البطولة وتفانيهم، من مؤسسات وجهات مساهمة، ورعاة الحدث والإدرايين والموظفين والمتطوعين، حيث عمل الجميع على تميُّزها وإخراج النسخة الأولى منها على النحو الأمثل.

وكُرِّمت في حفل التتويج الفِرق الفائزة في تحدي القاف الشعري ورياضات الجري والرماية والدراجات الهوائية والشطرنج والألعاب الإلكترونية والبادل والكريكيت وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس كرة القدم، وكُرِّمت الفِرَق الفائزة في بطولات كرة القدم للمؤسَّسات وللأحياء السكنية وبطولة السوبر، وكُرِّم المشاركون في تحدي أصحاب الهمم في رياضات ألعاب القوى والدراجات الهوائية والرماية وكرة القدم .