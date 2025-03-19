«العليا لسباق زايد الخيري» تنظم الملتقى السنوي للرياضيين

أقامت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، ملتقى الرياضيين السنوي أول من أمس في فندق «إرث أبوظبي» في حفل إفطار رمضاني، بحضور الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، وعدد من المسؤولين في المجالس الرياضية، والاتحادات، والأندية، وعدد من نجوم كرة القدم والحكام الدوليين، وشخصيات إعلامية بارزة، ومؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبادل الحضور العديد من الآراء والنقاشات حول المشهد الرياضي العام، واستعدادات المنتخبات الوطنية والأندية للفترة المقبلة التي تشهد العديد من المشاركات الخارجية.

وأبرزها المنتخب الأول لكرة القدم لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ومشاركة نادي العين في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو المقبل، واستعدادات المنتخبات الوطنية في كل الرياضات الأخرى للمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية.

وتطرقت المناقشات إلى استراتيجية وزارة الرياضة 2031، والتي سيكون لها الدور في وضع الرياضة الإماراتية بالمكانة التي تستحقها على المستويات كافة محلياً وقارياً وعالمياً، مؤكدين ضرورة العمل بتفانٍ للوقوف على منصات التتويج في مختلف المسابقات والمشاركات.

وشهد الملتقى بث لقطات ملهمة من ماراثون زايد الخيري الذي تنظمه الإمارات سنوياً في أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، لدعم المشاريع الخيرية والمستشفيات والأبحاث العلمية الطبية، ولقطات من الإفطار اليومي بمسجد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، أن الملتقى أصبح إرثاً سنوياً يجمع الرياضيين بشكل مستدام لتأكيد التواصل والتلاحم فيما بينهم، والذي يتزامن هذا العام مع مبادرة «عام المجتمع» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لافتاً إلى أنه تم خلال الملتقى مناقشة العديد من الأفكار والرؤى حول الرياضة في الإمارات وما وصلت إليه وما تطمح في تحقيقه.

وأشاد الكعبي بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة الإماراتية على الصعد كافة من أجل صعود منصات التتويج، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على تحقيق الإنجازات في أكبر وأهم البطولات، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: إن هذا الملتقى السنوي فرصة إيجابية لمناقشة مسيرة تطور الرياضة الإماراتية، وما تحتاج إليه خلال الفترة المقبلة في ظل رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الإنجازات قارياً وإقليمياً.

دعم الرياضة

من ناحيته، أكد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن هذا الحضور الكبير في الملتقى السنوي للرياضيين يمثل ركيزة أساسية في دعم الرياضة الإماراتية، حيث يشهد مناقشات مهمة من شأنها تبادل الأفكار والرؤى حول المكانة التي وصلت إليها الرياضة في الإمارات.

وأضاف إن الملتقى له دور كبير في التواصل بين الأجيال السابقة والحاضرة من الرياضيين على كل الصعد سواء اللاعبين أم المسؤولين وكذلك الإعلاميين.

من جهته، أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن الملتقى فرصة مميزة لجميع الرياضيين في الدولة من أجل التواصل ومناقشة كل التطورات، التي شهدتها رياضة الإمارات وتبادل الرؤى والأفكار حول آخر المستجدات.