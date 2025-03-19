شرطة دبي تختتم بطولات الفرجان الرمضانية للروح الإيجابية

اختتم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بطولات الفرجان الرمضانية في منطقة هور العنز، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين ممثلين ببلدية دبي، وحدائق دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركاء آخرين، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتوج العميد راشد الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات بدبي، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعمر الكندي من مجلس دبي الرياضي، وسعيد غدير، نائب رئيس مجلس الروح الإيجابية، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل لعبة رياضية ضمن البطولة، والتي استمرت 10 أيام بين المشاركين من سكان المنطقة.

وقال العميد راشد الشحي: إن رمضان بأيامه المباركة، يعد فرصة سانحة للفعاليات والمبادرات المجتمعية، والتي تعزز قيم التلاحم والتكاتف والعطاء، فهو شهر الرحمة والتسامح.

وأضاف: «نغتنم هذا الشهر الكريم بطرح بطولات رياضية في المناطق السكنية، لنُساهم في توطيد العلاقات بين الناس على مختلف فئاتهم، ونعزز رسائل التوعية والتثقيف الهادفة بين الأفراد، بما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في البيئة الآمنة وإسعاد المجتمع».

بدورها، أكدت فاطمة بوحجير، أن البطولة تُساهم في تعزيز الالتقاء والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، وعلى مدار الشهر الكريم، وبالتزامن مع عام المجتمع، تتجسد معاني التسامح والتعايش والمحبة في كل لعبة رياضية، وهي فرصة لتبادل الفكر والثقافة بين المشاركين والجماهير، لنعزز روح التعاون والفهم المتبادل، الأمر الذي يُساهم في دعم أهداف المجلس ورؤيته ورسائله الرامية إلى ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز الشعور بالسعادة والأمان وجودة الحياة.

وأوضحت بوحجير أن أكثر من 900 مشارك انضموا إلى المنافسات الرياضية، وشكلوا 84 فريقاً، بواقع 32 فريقاً في كرة القدم، و8 فرق في كرة الطائرة الشاطئية، و24 في رياضة الكريكت، و20 فريقاً في رياضة شد الحبل.

كما أشارت إلى حضور 5000 شخص من الجماهير التي توافدت للتشجيع والمشاركة في المسابقات، والاستفادة من محاضرات التوعية والتثقيف التي قدمتها شرطة دبي.

والتي تناولت التوعية من أضرار المخدرات، وقوانين السلامة المرورية، والخدمات الرقمية لشرطة دبي عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ومحاضرات للتوعية بالاستخدام الصحيح لأرقام التواصل بشرطة دبي، وتوجيه الجمهور لاستخدام الرقم 999 للطوارئ فقط، و901 للاستفسارات العامة والملاحظات، والتوعية بخدمة e-Crime للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، والتوعية إزاء ظاهرة التسول.

وحصد فريق أصدقاء أصحاب السعادة المركز الأول في منافسات كرة القدم، وهي المرة الثالثة التي يحقق فيها هذا النصر في بطولات الفرجان الرمضانية للروح الإيجابية، تلاه فريق هنا مصر، ثم فريق ساكسس بوينت.