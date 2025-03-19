أورتينزي: مشاركة الأندية الأوروبية تسهم في تطوير الكرة الطائرة محلياً

زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» المقامة حالياً في المجمع الرياضي بند الشبا وتختتم منافساتها غداً.

واستهل معاليه جولته في فعاليات الدورة بمتابعة جانب من منافسات البادل، ثم زار القاعة الرئيسية وحضر جانباً من المباراة المثيرة التي جمعت فريقي الهلال وفهود زعبيل لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة الكرة الطائرة، قبل أن يختتم جولته بمتابعة نصف نهائي بطولة شد الحبل.

وكرم معالي الدكتور سلطان النيادي شركاء الدورة من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة، وهم «إنشورنس ماركت دوت ايه إي» الشريك الرسمي للتأمين، ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناة دبي الرياضية، وبوكاري سوت، ودبي الصحية.

رافق معاليه خلال الزيارة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإسماعيل الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل وعضو مجلس دبي الرياضي.

ومشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وسعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

من جهة أخرى، اكتمل عقد المربع الذهبي في منافسات الكرة الطائرة، حيث ضرب الهلال موعداً مع العميد في نصف النهائي بعدما تربع على صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بفوزه مساء أول من أمس على فهود زعبيل بنتيجة 3 - 1.

كما تأهل السماوي في المركز الثاني رغم خسارته في الجولة الأخيرة من تدواي 2 بنتيجة 3 - 1، وحسم السماوي تأهله بفارق الأهداف لمصلحته بعد أن تساوى مع تداوي 2 وفهود زعبيل في المركز الثاني بـ 3 نقاط لكل فريق، ويلتقي السماوي مع تداوي 1 متصدر المجموعة الأولى.

وأكد ماسيميليانو أورتينزي، مدرب فريق جروتازولينا الإيطالي، الذي يشارك تحت مسمى «الهلال» أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في دورة ند الشبا الرياضية، معرباً عن إعجابه بروعة التنظيم والمستوى القوي للفرق المشاركة، وقال في تصريح لـ «البيان»:

«إنها دورة رائعة، والمثير فيها مشاركة فرق من دوريات أوروبية ومدارس مختلفة، ستكون تجربة مفيدة لنا وللجميع».

هدف

وأضاف: نتطلع من خلال هذه المشاركة لرفع مستوى لاعبينا وتجهيزهم بشكل مثالي لباقي استحقاقات الموسم، أمامنا مباريات مهمة في الدوري الإيطالي من شأنها أن تحدد مستقبلنا في الموسم المقبل، أعتقد أنه لا يوجد أفضل من هذه المشاركة حتى نطور أنفسنا ونستعد جيداً لإنهاء موسمنا بأفضل صورة.

وأوضح المدرب الإيطالي أن تنظيم مثل هذه البطولات بمشاركة فرق عالمية يسهم في تطوير الكرة الطائرة المحلية، مشدداً على ضرورة منح الفرصة للأندية الإماراتية للمشاركة في البطولة من أجل تمكين اللاعبين من الاحتكاك وكسب الخبرة.

وحقق أورتينزي إنجازاً تاريخياً في الموسم الماضي مع جروتازولينا عندما قاده للصعود إلى الدوري الإيطالي للكرة الطائرة لأول مرة منذ ربع قرن، مشيراً إلى أنه فخور بما حققه مع الفريق في الموسم الماضي، وهو متحفز لقيادته لتحقيق إنجاز آخر عندما يلتقي العميد في نصف النهائي.

وقال: سنبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إلى النهائي، سيكون جائزة عظيمة لنا، ويجب أن ندرك أنه للوصول إلى ما نريد، يجب أن تكون رغبتنا قوية في الفوز، ستكون المهمة صعبة لأن الفرق المشاركة قوية جداً، لكننا نملك كل المقومات لتحقيق النتيجة التي نتطلع لها.

وقال المدرب الإيطالي إنه استثمر مشاركة فريقه في البطولة للاستمتاع بزيارة دبي، مشيراً إلى أنه قضى أوقاتاً ممتعة خلال زيارته لسوق مدينة جميرا ونخلة جميرا، ودبي مول وبرج خليفة.

نهائي سلة الكراسي

يسدل الستار الليلة على منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، حيث تقام في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع بين فريقي بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والحماس.

وتمكن فريق بلدية دبي من حجز مقعده في النهائي بعد انتزاعه فوزاً صعباً على فريق شرطة دبي، حامل اللقب، بنتيجة 29 - 27، في مباراة اتسمت بالندية والإصرار حتى اللحظات الأخيرة.

من جانبه، حقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف انتصاراً مستحقاً على فريق شرطة الشارقة بنتيجة 34 - 26، ليضمن تواجده في المحطة النهائية من البطولة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت على أرضية نادي دبي لأصحاب الهمم، نجح فريق شرطة الشارقة في إحراز الميدالية البرونزية بعد تغلبه على فريق شرطة دبي بنتيجة 42 - 32، في لقاء شهد تألقاً لافتاً من لاعبي شرطة الشارقة الذين سيطروا على مجريات المباراة منذ البداية.

وتعد البطولة فرصة مثالية لتعزيز رياضة أصحاب الهمم وإبراز قدراتهم الرياضية العالية، في إطار الدعم الكبير الذي توليه دبي لتمكين الرياضيين من هذه الفئة وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الرياضية.