ختام ناجح لبطولة الثقة الرمضانية الدولية الرابعة للشطرنج الخاطف

اختتمت أول من أمس فعاليات بطولة الثقة الرمضانية الدولية للشطرنج لذوي الإعاقة التي نظمها نادي الثقة للمعاقين بالتعاون مع نادي الشارقة للشطرنج، وذلك في جو من التنافس الشريف والإيجابي الذي جمع لاعبين ولاعبات من أندية الثقة ودبي وأبوظبي وعجمان ، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجمعية الإمارات للمعاقين بصريا.

وشهدت البطولة مشاركة مميزة لأكثر من 70 لاعب ولاعبة، بينهم العديد من أبطال الشطرنج لذوي الإعاقة الذين أثبتوا مهاراتهم وقدراتهم العالية في مواجهة التحديات، وكانت المنافسات حامية وتخللتها لحظات مثيرة من التكتيك والذكاء، مما أضاف للبطولة طابعًا خاصًا مع تسليط الضوء على عزيمة وإصرار المشاركين.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس الإدارة على أهمية مثل هذه البطولات في تعزيز روح التحدي، قائلاً: “هذه البطولة تساهم في تحفيز اللاعبين على تطوير مهاراتهم الشطرنجية وتبادل الخبرات، كما أنها توفر منصة لتسليط الضوء على قدرة هؤلاء الأبطال في التفوق في مجالات متنوعة”.

كما نسعى إلى نشر الوعي بأهمية دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والثقافية المجتمعية، وتعزيز قيم التسامح والمساواة التي تعتبر من الركائز الأساسية في دولة الإمارات.

وقال محمد عبد الله القايد الحمادي، عضو مجلس الإدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي نفخر بإطلاق هذه البطولة ضمن أنشطتنا الرمضانية لهذا العام، والتي تعبر عن التزامنا بدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم في جميع المجالات بكافة الفئات (الإعاقة السمعية/الإعاقة الذهنية/الإعاقة الحركية/الإعاقة البصرية)

الشطرنج لعبة ذهنية تتطلب إبداعًا واستراتيجية، وهي مناسبة تمامًا لذوي الإعاقة الذين أثبتوا دائمًا قدرتهم على تحقيق النجاحات الكبيرة." وتعد هذه البطولة خطوة جديدة في مسيرة دعم ذوي الإعاقة، وتعكس التزام دولة الإمارات ببناء مجتمع شامل يعطي الفرص للجميع لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وفي ختام البطولة، تم تكريم الفائزين في فئات مختلفة، ففي فئة A حلق اللاعب ساجد أحمد بالمركز الأول (نادي الثقة)، بينما توج صالح نجيب لوتاه بالمركز الثاني (نادي دبي) ، وأحرز عمر أيوب عباس المركز الثالث من (نادي الثقة).

وفي الفئة B حصل عبد الله خالد على المركز الأول (نادي الثقة)، وأحرز فتحي الحضرمي المركز الثاني (نادي الثقة)، ونال أحمد بركات المركز الثالث (الثقة).

بينما توج بجائزة أفضل لاعب كل من: أحمد صديق، وسعيد سيف ربيعه (نادي الثقة)

كما تم منح جوائز خاصة للعديد من المشاركين تقديرًا لأدائهم المتميز من كل جهة مشاركة.