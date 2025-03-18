سعيد بن مكتوم يتوج أبطال «البادل للناشئين» بدورة ند الشبا

تَوَّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة الناشئين، التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

وتعد بطولة الاتحاد الدولي للناشئين، واحدة من بين 5 بطولات نظمها اتحاد الإمارات للبادل، ضمن النسخة الحالية لدورة ند الشبا الرياضية، وهي: الاتحاد الدولي الفئة الذهبية، وند الشبا لفرق البادل، وند الشبا للزوجي المفتوح، والاتحاد الدولي للناشئين، والبادل للفئة المحلية.

وأسفرت نتائج بطولة الناشئين عن فوز الثنائي أحمد الهاشمي وآرون روبيو بالمركز الأول للفئة العمرية تحت 18 عاماً، وحصل الثنائي أنتونيو بالما وأليساندرو بيروتا على المركز الثاني.

كما فاز الثنائي أحمد الهاشمي وآرون روبيو بالمركز الأول لفئة تحت 16 عاماً، تلاهما الثنائي رامتين رفيعي بوروجني وعلي تقي زاده فيجي في المركز الثاني، وفي فئة تحت 14 عاماً، توج الثنائي حمدان الهاشمي وماريو بروكال أفيليس بالمركز الأول، تلاهما الثنائي سيبهر مهربخش ورامتين رافيبوجيني في المركز الثاني. حضر تتويج الفائزين حسن المزروعي مدير الدورة، وسالم دهماني مدير أول التسويق في سوق دبي الحرة.

لقب

من جهة أخرى، احتفظ الدراج الجزائري حمزة ياسين من فريق شرطة دبي، بلقب سباق الدراجات الهوائية للفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومتراً، محققاً زمناً قدره 1:33:09 ساعة، متفوقاً بأجزاء من الثانية على عبد الله جاسم آل علي من فريق «دراجات إقامة دبي»، الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء الدراج أحمد المنصوري في المركز الثالث.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال، فاز البريطاني سايمون كوكس بالمركز الأول، بعد إنهائه السباق لمسافة 37 كيلومتراً، في زمن 51:11 دقيقة، تلاه الجزائري خليل حداد في المركز الثاني، بزمن 51:14 دقيقة، وحل مواطنه الجزائري نور الدين حوشين في المركز الثالث، للعام الثاني على التوالي، بزمن 52:52 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم دراجات الطريق فئة «سي» لمسافة 18 كيلومتراً، فاز الإماراتي عبد الله سالم البلوشي بالمركز الأول، بزمن 25:19 دقيقة، تلاه الإماراتي أحمد محمد سيف البدواوي في المركز الثاني، بزمن 25:24 دقيقة، وحل السعودي عدي حمدان الشراري في المركز الثالث، بزمن 26:35 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم دراجات اليد فئة «إتش»، فاز العماني سامي السليمي بالمركز الأول، بزمن 31:50 دقيقة، تلاه الإماراتي سعيد راشد جمعة الظاهري في المركز الثاني، بزمن 31:50 دقيقة، وحل الإماراتي ذيبان سالم المهيري في المركز الثالث، بزمن 36:22 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم المكفوفين فئة «بي وتي»، فاز السعودي عبد الله الملاوي بالمركز الأول، بزمن 26:34 دقيقة، تلاه الإماراتي بدر عبد العزيز في المركز الثاني، بزمن 33:43 دقيقة، وحل الإماراتي أحمد عبد الله الشامسي في المركز الثالث، بزمن 35:43 دقيقة.

وداع البطل

وضمن منافسات البطولة، ودع فريق زعبيل حامل اللقب بطولة الكرة الطائرة، بعد خسارته من فريق العميد في مباراة قمة في الإثارة والأداء الفني المتكافئ، امتدت المنافسة فيها على مدار خمسة أشوط حافلة بالتحدي.

حيث انتهت المباراة بنتيجة 3 – 2 لصالح العميد، ليحجز الفائز مقعده في الدور نصف النهائي، وفي ختام المباراة، توج اللاعب توماسو ستيفاني من فريق العميد بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

كما تربع فريق تداوي 1 على صدارة المجموعة الأولى لبطولة الكرة الطائرة بالعلامة الكاملة، بفوزه الثالث على التوالي، الذي جاء على حساب فريق إتش إف إتش 3 - 1، وفي ختام المباراة، نال اللاعب ماكسيم سابوزكوف جائزة أفضل لاعب، بفضل أدائه المميز، ودوره البارز في تحقيق الانتصار.

سلة الكراسي

تختتم منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة مساء غد الأربعاء، بنهائي مثير في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، بين بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مواجهة حاسمة، تحمل في طياتها الكثير من التحدي والإثارة.

وكان فريق بلدية دبي قد تأهل إلى النهائي، بعد انتصار مثير على فريق شرطة دبي، حامل اللقب، بنتيجة 29 - 27، في مباراة اتسمت بالندية والقوة. من جانبه، تمكن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من حجز مقعده في النهائي، بعد فوز مميز على فريق شرطة الشارقة بنتيجة 34 - 26، ليضرب موعداً مع بلدية دبي، في صراع على اللقب.