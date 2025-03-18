العين بطلاً لكأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات للشطرنج .. وشمس وصيفاً

أحرز فريق العين المركز الأول في بطولة كأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات للشطرنج، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار يومين، بمشاركة 226 لاعباً يمثلون 113 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات يمثلون 33 جنسية من بينهم 40 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية.

جاءت صدارة العين بعدما حقق 16 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني «شمس تيم» برصيد 15 نقطة، وحل فريق الشارقة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة متساوياً مع العين 2 الخامس، وسجنيتشر كلوب ماستر السادس بنفس الرصيد، ثم «وي تشيس» السابع برصيد 13 نقطة، وتساوت مع فرق الشارقة كوتشيز والعين 3 وطيران الإمارات وسيجنتشر كلوب نكسس.

توج الفائزين تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، وهشام علي الطاهر، أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعثمان موسى، عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، رئيس الجهاز الفني وعدد من الشخصيات وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً مميزاً.

وأعرب تريم مطر، عن سعادته بما حققته هذه البطولة، مؤكداً إنها حققت أهدافاً كثيرة في مقدمتها المشاركة الكبيرة من الفرق، وتواجد عدد كبير من حملة الألقاب الدولية وأبطال العالم من بينهم:

دوبوف بطل العالم وهو دليل على قوة البطولة فنياً، كما نالت البطولة إشادة كبيرة من جميع المشاركين بهذا التجمع الكبير الذي يتواكب مع عام المجتمع في دولة الإمارات، كما عززت البطولة التلاحم المجتمعي من خلال هذا التجمع الكبير من الجنسيات في مكان واحد.