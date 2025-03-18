16 ميدالية ملونة حصاد الأولمبياد الخاص الإماراتي في «ألعاب تورين»

حققت بعثة الإمارات إنجازاً رياضياً استثنائياً في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025 التي اختتمت فعالياتها أول من أمس، حيث تمكن المنتخب من الفوز بـ 16 ميدالية ملونة، منها 4 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

ويُعد هذا الفوز بمثابة إضافة جديدة لرصيد الإنجازات الرياضية الإماراتية في أول ألعاب شتوية بعد استضافة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية 2019. وهو أيضاً الإنجازات الأكبر لبعثات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستطاع فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي ضم 11 لاعباً ولاعبة من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، أن يتألق في كل الرياضات الشتوية التي شارك فيها وهي:

الجري على الثلج، تزلج اختراق الضاحية، التزلج الفني على الجليد، التزلج الألبي، التزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي رئيس البعثة: «سعادتي بالغة بما تحقق من إنجاز استثنائي، حيث شهدت بنفسي إصرار لاعبينا وعزيمتهم الكبيرة وهم يتنافسون على المنحدرات الثلجية، هذا الإنجاز هو ثمرة جهد كبير وتفانٍ استمر لعدة أشهر من التدريب والتحضير.

واليوم، يعود لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي للوطن بعد مشاركتهم الرائعة في البطولة بمجموعة من النتائج والإنجازات البارزة، بفضل استعداداتهم الجادة التي قاموا بها قبل انطلاق الألعاب بشهور، نهدي هذه الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أبرز داعم لأصحاب الهمم، والمؤمن بأهمية تعزيز ثقافة التنوع والقبول في المجتمع، كما أتوجه بجزيل الشكر للمدربين وعائلات اللاعبين لما قدموه لنا».

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية: «تفخر مبادلة بدعم لاعبينا وهم يتنافسون على الساحة العالمية، ومشاركة فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي تعكس التزامنا والتزام دولتنا بتمكين أصحاب الهمم وتحقيق التميز في الرياضة.

لقد كانت رحلتهم إلى تورين والإنجازات العظيمة التي حققوها مصدر إلهام لنا جميعاً، نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النجاح وداعمين لهم في كل خطوة على الطريق».

وقال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: «ما حققه اللاعبون هو مصدر فخر لنا ولجميع أبناء دولة الإمارات، هذا الإنجاز يعكس الروح الرياضية العالية والاستعداد المتميز ونأمل أن تكون النتائج الرائعة التي حققها اللاعبون والأداء القوي لهم مصدر إلهام وتحفيز للجميع لممارسة الرياضات الشتوية، وتعزيز ثقافة الرياضة في دولة الإمارات بصفة عامة».

كما عبر محمد العتري، مدير العمليات والمشاريع العالمية للثلج بمجموعة ماجد الفطيم، عن فخره واعتزازه بالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي قائلاً:

«فوز بعثة الإمارات بهذا العدد من الميداليات في الدورة هو إنجاز عظيم يعكس جهودنا المستمرة في تطوير الرياضات الشتوية في الإمارات، وعلى الرغم من غياب الثلوج الطبيعية في الدولة، فإن إدارة سكي دبي لعبت دوراً أساسياً في تعزيز مهارة اللاعبين من خلال التدريب المتواصل والمكثف الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الأداء والوصول إلى هذا المستوى العالي.