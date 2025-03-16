نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام مبادرة تعليم الشطرنج

شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، حفل ختام مبادرة المجالس المجتمعية لتعليم الشطرنج، التي أقيمت بتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، واستهدفت عشرة مجالس مجتمعية في الإمارة.

وكرّم نجل سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين، والشركاء الاستراتيجيين، والفرق التطوعية في المبادرة.

وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً على المشاركة؛ إذ استقطبت 324 لاعباً ولاعبة من مناطق إمارة الفجيرة المختلفة، وتضمنت ورشاً تدريبية في مقار المجالس المجتمعية. واستهدفت المبادرة نشر ثقافة لعبة الشطرنج وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب والمهتمين باللعبة.