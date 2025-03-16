فوز المصرية ابتسام زايد في سباق دراجات "ند الشبا الرياضية"

فازت المصرية ابتسام زايد، بلقب الفئة المفتوحة للسيدات في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من "دورة ند الشبا الرياضية"، المقامة حالياً في مجمّع ند الشبا الرياضي بدبي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها ابتسام، بطلة مصر الأولمبية، المركز الأول في هذا السباق بعد عدة مشاركات سابقة، كان آخرها العام الماضي الذي احتلت فيه المركز الثاني.

وتعد ابتسام زايد من أبرز الدراجات العربيات، إذ سبق لها المشاركة في ثلاث دورات أولمبية متتالية: ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، وباريس 2024، كما أنها بطلة إفريقيا، وتمثل نموذجاً للرياضية المتميزة التي تتحدى الصعاب، وحققت عام 2024 رقماً قياسياً بفوزها بـ17 لقباً مختلفاً في سباقات المضمار.

ورغم تعرضها لكسر في عظمة الترقوة في أحد السباقات، لم تتوقف ابتسام عن ممارسة رياضة الدراجات التي بدأت شغفها بها منذ عام 2008 بعد تجارب سابقة في رياضات أخرى مثل السباحة والكيك بوكسينج.

حضر السباق سعادة منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، الذي أعطى إشارة الانطلاق، إلى جانب ناصر أمان آل رحمة، الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي، مدير الدورة.

وحققت ابتسام زايد المركز الأول بزمن قدره 1:48:03 ساعة، متفوقة بفارق ثانية واحدة فقط عن الأوكرانية تيتيانا ياشكينكو التي أنهت السباق بزمن 1:48:04 ساعة لتحل في المركز الثاني، بينما جاءت مواطنتها أولها شيكل في المركز الثالث بزمن 1:48:52 ساعة.

وفي منافسات فئة الهواة المواطنين، فاز سعيد حسن بالمركز الأول بزمن قدره 1:34:53 ساعة، متفوقاً على راشد محمد البلوشي الذي حلّ في المركز الثاني بزمن 1:34:54 ساعة، بينما جاء سعيد مروان البلوشي في المركز الثالث بزمن 1:34:55 ساعة.

أما في فئة الهواة المواطنات، فقد فازت عائشة فولاذ بالمركز الأول بزمن 1:59:32.5 ساعة، تلتها غاية إبراهيم المحرزي في المركز الثاني بزمن 1:59:32.7 ساعة، ثم فرح المري في المركز الثالث بزمن 1:59:32.9 ساعة.

وفي فئة الفرق للهواة، أحرز فريق شرطة دبي المركز الأول بزمن إجمالي قدره 4:45:06.8 ساعات، بينما حل فريق "ايه بي إتش" في المركز الثاني بزمن 4:45:34.9 ساعات، وجاء فريق "تورك" في المركز الثالث بزمن 4:45:39.4 ساعات.