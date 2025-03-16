انطلاق بطولة موانئ دبي العالمية الرمضانية للكريكيت بمشاركة 10 فرق

تؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية التزامها برعاية الرياضة والرياضيين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحرص على دعم المواهب ، وتعتبر رعايتها للدوري المحلي للكريكيت ILT20 الذي اختتمت نسخته الثالثة مؤخرا بنجاح كبير تأكيداً على دعمها المتواصل للعبة.

وفي إطار ذلك ودعماً لمسيرة الكريكيت في الدولة انطلق بطولة موانئ دبي العالمية الرمضانية بملاعب أكاديمية ICC الدولية بمدينة دبي الرياضية .

تستمر البطولة حتى الثالث من شهر أبريل المقبل بمشاركة 10 فرق، في مقدمتها فريق ستارليتس التابع للمجلس الدولي للكريكيت في دبي، وكل من كروان، والإمارات فلاي بيتر، وسيفن ديستريكت، وبروسبيرو بروبرتيز،

ودبي دير ديفلز، وكونسوليديت شيبينغ سيرفيس، وزد جيمز، وليكسينغتون شوت غنز، وجي إتش كيه بروبرتيز.

سيخوض كل فريق 9 مباريات، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، تليها مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لتحديد هوية الفريق البطل الفائز بكأس موانئ دبي العالمية .

وتأكيداً على أهمية الحدث ، قال ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة موانئ دبي العالمية DP World ILT20 تسعى المجموعة إلى دعم ورعاية المواهب المحلية في دولة الإمارات. مشيراً إلى أن اشتراك قرابة 220 لاعبًا في البطولة، تُعدّ فرصة رائعة لرؤية وتشجيع المواهب الناشئة.

متمنيا نجاح البطولة والتوفيق لجميع الفرق المشاركة.