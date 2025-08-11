«الوارية» تختتم الجولة الثانية لمهرجان العين للهجن بالتوقيت الأفضل

سجلت «الوارية» أفضل توقيت زمني خلال منافسات الحول والزمول، أمس، في ختام الجولة التمهيدية الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن، الذي أقيم لمدة 10 أيام، بميدان الروضة بمنطقة العين.

وتألقت «الوارية» المملوكة لمحمد مطر عميرة الشامسي، وحصدت لقب الشوط الأول للحول والزمول، الذي أقيم لمسافة 4 كلم، حيث قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 6:18:43 دقيقة، وبتوقيت أفضل في أشواط الحول والزمول بالجولة التمهيدية الأولى شهر يوليو الماضي.

واختتمت فعاليات الجولة التمهيدية الثانية من المهرجان بإقامة 20 شوطاً للحول والزمول، وسط مشاركة كبيرة من نخبة المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقام الجولة الثالثة من 12 إلى 21 سبتمبر المقبل، على أن تقام النهائيات من 4 إلى 9 أكتوبر 2025.

وفاز «غصب» لمحمد ضعيف غدير الكتبي بناموس الشوط الثاني بتوقيت 6:19:07 دقيقة، وحلق «الغزال» لهادف حارب مغير الخييلي بلقب الشوط الثالث بتوقيت 6:27:27 دقيقة، فيما حصدت «ملامح» لحمد سيف نعيف العامري المركز الأول في الشوط الرابع بتوقيت 6:24:79 دقيقة.

وفي الشوط الخامس كان «مدلل» للدوده بن كردوس العامري على موعد مع المركز الأول، حيث أنهى الشوط في 6:30:92 دقيقة، وشهد الشوط السادس فوز «سمحة» لعايض رفعان القحطاني بالناموس بتوقيت 6:33:14 دقيقة، أما الشوط السابع فكان من نصيب «شواهين» لسالم جابر المري بتوقيت 6:26:43 دقيقة.

وفاز «مذهل» لسعيد خلفان حمد بلقب الشوط الثامن المخصص للزمول بزمن قدره 6:30:15 دقيقة، بينما توج بلقب الشوط التاسع «لواظي» لعلي محمد هلال بتوقيت 6:22:59 دقيقة، و«شعاع» لأحمد سالم العامري في الشوط العاشر بتوقيت 6:30:05 دقيقة.

وأسفرت نتائج بقية الأشواط من الـ 11 وحتى الـ 20 عن فوز كل من: «مسيطر» لسعيد مطر العامري، «علاج» لمبارك محمد الشامسي، «حفلة» لمبارك خليفة الشامسي، «مبلش» لفارس سعيد الخاطري، «دلما» لمبارك دغاش العامري، «الشامخ» لعبد الله بن محيروم المحرمي، «تشريف» لعلي سالم الوهيبي، «غازي» لسعيد غدير عبيد الكتبي، «زاهية» لناصر حمد سهيل الخييلي، و«غازي» لحمد راشد الغفلي.

وتقام الجولة التمهيدية الثالثة من 12 إلى 21 سبتمبر المقبل، على أن تقام النهائيات من 4 إلى 9 أكتوبر 2025.