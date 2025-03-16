جعفر الفردان: دورة ند الشبا أثْرت مسيرتي في التعليق الرياضي

أكد جعفر الفردان نجم الكرة الطائرة الإماراتية، المعلق التلفزيوني، أن دورة ند الشبا الرياضية أثرت مسيرته في مجال التعليق الرياضي، مشيداً بتطور مستوياتها الفنية، ونجاحها في استقطاب أفضل اللاعبين وفرق كرة الطائرة في العالم، وقال: تشهد كرة الطائرة في دورة ند الشبا مستويات عالية جداً، وكل نسخة تكون أقوى من جميع البطولات السابقة، بلغت مستوى عالمياً من خلال مشاركة أبرز الفرق الأوروبية.

وأضاف: هذه المستويات القوية لم نشاهدها إلا في البطولات العالمية، أو في دورة ند الشبا الرياضية، التي بدأت من مجرد فكرة تجمع الأصدقاء الهواة، لكنها تطورت بشكل مذهل، وباتت الدورة أولمبياداً مصغراً.

بدأ جعفر الفردان مسيرته في التعليق الرياضي في 1996، في بطولة دولية كانت تحمل اسم المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ومنذ ذلك الحين وهو في مجال التعليق، يمتع عشاق الكرة الطائرة الإماراتية والعربية عبر دبي الرياضية، ويحظى بشعبية واسعة في الإمارات والخليج والمنطقة العربية بشكل عامّ.

وصرح الفردان بأن بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية منحته فرصة التعليق على أبرز النجوم العالميين في تاريخ اللعبة، مثل البرازيلي برونو ريزينديه، الذي شارك في نسخة العام الماضي، الحاصل على العديد من الجوائز الفردية، وكان أفضل صانع ألعاب مرات عدة في الأولمبياد وبطولات العالم، وبطولات أخرى عديدة، والكوبي هرنانديز راموس، والمغربي محمد الحشدادي، أحد نجوم الدوري الإيطالي للكرة الطائرة قبل سنوات قليلة، والروسي ماكسيم شباشكوف، وفي الدورة الحالية يشارك البلغاري تسفيتان سوكولوف نجم دينامو موسكو، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو بطل دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة 3 مرات مع فريقه السابق نادي ترينتينو للكرة الطائرة، وبطل كأس العالم للأندية 3 مرات أيضاً، كما توج بالعديد من الجوائز الفردية في مسيرتها، منها أفضل لاعب في مركز رقم 2 في الدوري العالمي للكرة الطائرة، وكذلك في بطولة العالم للأندية.

وقال: «الجميل في النسخة الحالية من البطولة أنها جمعت فرق من دوريات أوروبية مختلفة، من روسيا وبيلاروسيا، وإيطاليا، وفرنسا، ما يضعنا أمام تجربة رائعة جداً، ويسهم في ارتفاع عدد المشاهدين لها، حيث تحظى البطولة بمتابعة عشاق الكرة الطائرة في العالم، وليس في الإمارات فقط».

وأضاف: «إقامة البطولة في هذا التوقيت، وتزامنها مع أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة، ومع ذلك نشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة فيها من أقوى الفرق العالمية، ما يعكس المكانة التي أصبحت تحظى بها البطولة على الساحة العالمية، وأعتقد أنه لو تقام مثل هذه البطولة في الصيف خلال فترة التوقف الدولي للنشاط، سنرى منتخبات عالمية فيها، مثل البرازيل وإيطاليا وروسيا، لذا نفخر بهذا العمل الكبير للجنة المنظمة».

وأشاد الفردان بمشاركة بعض فرق دورينا في البطولة، مثل فريق بني ياس، الذي يستعد لخوض نصف نهائي للدوري الإماراتي، مشيراً إلى أن هذه التجربة تمكنه من كسب الخبرة من خلال الاحتكاك بفرق عالمية.

نجاح

وضمن فريق تداوي 1، الذي يضم نخبة لاعبي فريق دينامو تأهله إلى نصف نهائي منافسات الطائرة، بعد فوزه في الجولة الثانية على العميد المدعوم بلاعبي فريق بادوفا الإيطالي بنتيجة (3 - 0)، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 - 18، 25 - 22، 25 - 13.

ومنذ انطلاق صافرة البداية، أظهر فريق التداوي 1 تفوقاً ملحوظاً، معتمداً على خبرة لاعبيه الروس، وقوتهم الهجومية والدفاعية، حيث سددوا 31 هجمة مقابل 28، ومنعوا 16 ضربة مقابل 3. وفي الشوط الأول، تمكن تداوي 1 من فرض سيطرته على المباراة، ما أدى إلى إنهاء الشوط بنتيجة 25 - 18، بفضل الضربات القوية والدفاع المنظم، وفي الشوط الثاني، حاول فريق العميد العودة إلى أجواء المباراة، مستفيداً من مهارات لاعبيه الإيطاليين، إلا أن تداوي 1 استمر في تقديم أداء مميز، وحسم الشوط لصالحه بنتيجة 25 - 22، بفضل التناغم بين لاعبيه، أما في الشوط الثالث، فقد واصل التداوي 1 تألقه، وأظهر تفوقاً لافتاً، واستطاع بسط سيطرته التامة على مجريات اللعب، مستغلاً تراجع أداء العميد، ليُنهي الشوط بنتيجة 25 - 13، ويُعلن فوزه بالمباراة بثلاثة أشواط نظيفة.

بهذا الفوز، أكد فريق تداوي 1 جدارته وقوته في منافسات دورة ند الشبا الرياضية، معززاً آماله في تحقيق اللقب، فيما يحتاج فريق العميد إلى مراجعة أدائه وتصحيح الأخطاء للعودة بقوة في المباريات المقبلة، وفي نهاية المباراة تم تكريم اللاعب ديمترك جوك من فريق تداوي 1، بلقب أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله 12 نقطة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق زعبيل، الذي يعتمد على لاعبي فريق تولوز الفرنسي، على فريق إتش إف إتش، الذي يضم لاعبي فريق شباب الأهلي، بنتيجة (3 - 1)، واستفاد فريق زعبيل من أخطائه التي سببت له الخسارة في المباراة السابقة أمام فريق تداوي 1، وعمل على تنظيم صفوف لاعبيه بشكل أكثر دقة، وتمكن من فرض سيطرته على المباراة، رغم محاولات فريق إتش إف إتش، وشهد الشوط الأول ندية قوة في الأداء، حيث تتالت النقاط بين الفريقين، حيث انتهى الشوط بنتيجة 27 - 25 لصالح زعبيل، وأنهى فريق زعبيل الشوط الثاني لصالحه، بدون مقاومة كبيرة من فريق إتش إف إتش، حيث انتهى الشوط بنتيجة 25 - 17، وحاول فريق إتش إف إتش العودة للمباراة، وقام بتسديد عدة إرسالات قوية ساعدته في الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25 - 22 لصالح إتش إف إتش، وفي الشوط الرابع تبادل الفريقان النقاط واحدة بواحدة، حتى انتهى الشوط بنتيجة 25 - 23 لصالح زعبيل.

وبنهاية الجولة الثانية للمجموعة الأولى، تصدر تداوي 1 المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وجاء زعبيل ثانياً بـ 3 نقاط، ثم العميد بنقطتين، وأخيراً إتش إف إتش بنقطة واحدة.

صدارة

تمكن فريق الحرس الوطني من تصدر ترتيب مجموعته في بطولة شد الحبل ضمن منافسات فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث فاز على فريق الدفاع المدني برأس الخيمة بنتيجة (2 - 0)، كما فاز فريق الدفاع المدني بدبي على فريق مؤسسة دبي للإعلام بنتيجة (2 - 0)، وفي الجولة الثانية، فاز فريق الدفاع المدني برأس الخيمة على فريق مؤسسة دبي للإعلام بنتيجة (2 - 0)، كما فاز فريق شرطة دبي على فريق الدفاع المدني بدبي بنتيجة (2 - 0).

وفي منافسات الفئة المجتمعية، فاز فريق أكاديمية آي إف بي بي على فريق إيه جيه، كما فاز فريق العاصفة على فريق الجوارح، وفاز فريق الكواسر على فريق أبطال إي إف إس، وفاز فريق تروس للتجارة العامة على فريق مجموعة دلسكو.

الدراجات الهوائية

يشارك في سباق الدراجات الهوائية 1200 دراج من الإماراتيين والمقيمين، رجال ونساء، من الهواة والمحترفين من لاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة، من عمر 19 سنة فما فوق، يتنافسون ضمن 7 فئات مختلفة، هي: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات من لاعبي الأندية الرياضية الحكومية والمنتخبات الوطنية والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات، فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال فوق 55 سنة، وللسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين.

إلى ذلك، تنطلق اليوم منافسات سباق فئة أصحاب الهمم لدراجات الطريق فئة سي، ودراجات اليد فئة إتش، والمكفوفين فئة تي وبي، وسباق الفئة المفتوحة للرجال، وسباق فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال، فيما أقيمت أمس منافسات سباق الفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنات والهواة المواطنين وفئة كبار المواطنين والمقيمين للسيدات.