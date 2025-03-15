اتحاد الغولف يحتفي بأبطال الخليج في سهرة رمضانية بأبوظبي



احتفى اتحاد الإمارات للغولف بأبطال المنتخب الوطني في أمسية رمضانية مميزة، بعد إنجازهم التاريخي في البطولة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخراً، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مزرعة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي في منطقة الباهية بالعاصمة أبوظبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من أولياء الأمور، إلى جانب نخبة من اللاعبين واللاعبات.

شهدت الأمسية أجواء احتفالية عكست روح الأسرة الواحدة، حيث اجتمع الحضور على مائدة إفطار رمضانية، احتفاءً بما تحقق من إنجاز غير مسبوق لرياضة الغولف الإماراتية، بعد أن سطر لاعبوا المنتخب أسماءهم في سجل البطولات الخليجية بأحرف من ذهب.

وجاء هذا التكريم تتويجاً للمستوى الاستثنائي الذي قدمه نجوم المنتخب، بقيادة البطل أحمد سكيك، الذي حقق الميدالية الذهبية بعد تسجيله أدنى نتيجة في تاريخ بطولات مجلس التعاون الخليجي للغولف، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل «-18»، كما تم تكريم زملائه في المنتخب الوطني وسام مولاني، وجوناثان سيلفاراج، ورايان أحمد، الذين ساهموا في تحقيق لقب بطولة الخليج بجدارة واستحقاق، إلى جانب اللاعب محمد ثابت، الذي أحرز الميدالية البرونزية في فئة الشباب، رغم كونه أصغر لاعب مشارك في البطولة.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن هذا الإنجاز التاريخي هو ثمرة رؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة وضعتها قيادة الاتحاد برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وتهدف إلى تطوير رياضة الغولف في الدولة ورفع مستوى اللاعبين واللاعبات لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال الهاشمي: «ما تحقق من إنجاز هو نتيجة للعمل الجماعي والتكامل بين إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون الذين رفعوا راية الإمارات في هذا المحفل الخليجي الكبير».

من جانبه، أعرب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الخليجي الأول من نوعه، معتبراً أن ما تحقق يعزز من طموحات الاتحاد في تنفيذ استراتيجيته بعيدة المدى لصناعة جيل جديد من لاعبي الغولف القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل على تطوير قاعدة اللاعبين واللاعبات، مع التركيز على منتخبات الناشئين والشباب والفتيات، باعتبارهم مستقبل رياضة الغولف الإماراتية. كما قدم معاليه الشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري وللاعبين، على ما قدموه من جهود أثمرت عن هذا التتويج المشرف.

واختتمت الاحتفالية بأجواء رمضانية مميزة، جمعت الحضور في أمسية جسدت روح الفريق الواحد، وسط فخر واعتزاز بالإنجاز، وإصرار على مواصلة العمل لرفع راية الإمارات في جميع البطولات المقبلة.