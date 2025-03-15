محمد شمل: «ند الشبا» أنقذت شعبية الكرة الطائرة في الإمارات

أكد اللاعب المخضرم محمد شمل (39 عاماً)، أن دورة ند الشبا الرياضية أعادت شعبية الكرة الطائرة في الإمارات، بفضل ما تحظى به الدورة من تغطية إعلامية واسعة واستقطابها لأفضل اللاعبين والأندية في العالم، مشيراً إلى أنه شعر في وقت ما بتراجع شعبية اللعبة بسبب التهميش الإعلامي لها.

ولكن مع إطلاق بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية وجلبها لأفضل اللاعبين والأندية في العالم، والنجاح اللافت الذي حققته، ما أعاد للعبة مكانتها باعتبارها واحدة من أهم الألعاب الجماعية في الدولة، موضحاً أنه أحد اللاعبين المواطنين الذين استفادوا كثيراً من المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية خلال أكثر من 10 سنوات.

وقال شمل: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على هذه البطولة التي باتت حدثاً عالمياً وكل لاعب يتمنى المشاركة فيها، بالنسبة لي الاحتكاك مع الفرق العالمية مكسب مهم، بالتأكيد اللعب ضد هذه النخبة من اللاعبين سيسهم في تطوير اللعبة في الإمارات.

وعلى مدار السنوات الماضية لعبت الدورة دوراً مهماً في استقطاب العديد من النجوم للعب في الدوري الإماراتي وكانت بوابة رئيسة لانتقالهم للعب في أنديتنا بعدما عاشوا هذه الأجواء الرائعة، كما ساعدت الكشافين لمتابعة أبرز اللاعبين في العالم والتعاقد معهم.

وأضاف: شاركت في الدورة في العديد من المرات وما زلت أحرص على المشاركة فيها لأني أدرك مدى أهميتها في تطوير اللاعبين، فهي تقدم خدمة كبيرة لنا نحن اللاعبين وللاتحاد وللأندية، إنها فرصة ثمينة للجميع، عندما تجد نفسك في مواجهة أفضل اللاعبين في العالم، مثل هذه التحديات تصنع اللاعب، وشخصية الفريق، لذا مكسبنا هو المشاركة ثم تأتي النتيجة.

اعتراف بالجميل

وعن تصريحه السابق الذي قال فيه لـ«البيان» إن دورة ند الشبا منحته شهرة لم يحققها طيلة 20 سنة في مسيرته الرياضية، قال شمل: «نعم، أدين بالجميل للدورة لأنها منحتني شهرة وقدمتني بشكل أفضل لدى الجمهور الرياضي، بفضل ما تحظى من تغطية إعلامية واسعة عبر كل الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، عندما تأتي إلى هنا وتعيش هذه الأجواء وتشاهد الجماهير، تشعر بمتعة استثنائية.

وعندما أنهي مشاركتي في المباراة، أتفاجأ أن كل الناس الذين أعرفهم شاهدوا المباراة وعلى دراية بالفرق المشاركة، وفي كل عام يسألني الكثير من الناس الذين ألتقيهم في الشارع هل ستشارك في دورة ند الشبا أم لا؟ هذا يعكس الصدى الكبير الذي حققته البطولة».

وأوضح شمل أن دورة ند الشبا الرياضية أعادت الروح للكرة الطائرة حتى أنها باتت من أكثر الألعاب انتشاراً حالياً في الدورات الرياضية الرمضانية.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا انطلقت من الهواة حتى أصبحت واحدة من أفضل البطولات في العالم، وأضاف في هذا السياق:

«تواصل البطولة استقطاب فرق ولاعبين عالميين لكن افتقدنا أجواء السنوات الأولى للدورة، وهي مشاركة اللاعبين الهواة، أتمنى عودتهم أو حتى تخصيص بطولة مختلفة لهم مع دمج بعض لاعبي الأندية معهم، حتى تكون المكاسب أكثر».

وأشاد شمل بالدور الكبير الذي تؤديه دورة ند الشبا في زيادة انتشار شعبية الكرة الطائرة وجذب اللاعبين الشباب لممارستها، وبالتالي المساهمة في صناعة جيل جديد من اللاعبين.

نتائج وأرقام

وبعيداً عن تصريحات شمل، تواصلت مساء أول من أمس، منافسات الجولة الأولى للكرة الطائرة لحساب المجموعة الثانية، حيث حقق فريق الهلال الفوز على فريق السماوي بنتيجة 3 – 1.

كما تفوق فريق فهود زعبيل على فريق التداوي 2 بالنتيجة ذاتها، في المباراتين اللتين أقيمتا ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة الكرة الطائرة في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

ففي المباراة الأولى التي جمعت الهلال مع السماوي، شهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادلا النقاط بشكل متقارب حتى انتهى الشوط لمصلحة الهلال بنتيجة 26 – 24، وفي الشوط الثاني فرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب ليحسمه بنتيجة 25 – 20.

ورغم نجاح فريق السماوي في استعادة توازنه في الشوط الثالث حيث تقدم بنتيجة 27 – 25، إلا أن الهلال عاد ليحسم المباراة لمصلحته في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 16، منهياً آمال فريق السماوي في العودة، وتوج اللاعب الصربي دوسان بيتكوفيتش من فريق الهلال بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 22 نقطة حاسمة..

فوز صعب

وفي المباراة الثانية خطف فريق فهود زعبيل فوزاً صعباً على فريق التداوي 2 بنتيجة (3 – 1)، في مباراة اتسمت بتقارب المستوى والندية الشديدة بين الفريقين، تبادل الفريقان الهجمات المرسلة بشكل متوازن بواقع 51 هجمة لكل منهما.

وكاد فريق التداوي 2 أن يظفر بالشوط الأول إلا أن فريق فهود زعبيل نجح في فرض هيمنته في اللحظات الحاسمة، ليحسم الشوط بنتيجة 29 – 27، ورد فريق التداوي 2 بقوة في الشوط الثاني حيث زاد من وتيرة هجماته ليحقق الفوز بنتيجة 27 – 25.

لكن فريق فهود زعبيل سرعان ما استعاد تماسكه في الشوط الثالث ليتفوق بنتيجة 25 – 20، قبل أن يختتم المواجهة لمصلحته في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 21، وفي ختام اللقاء نال اللاعب ميكيتا كانافالو من فريق فهود زعبيل جائزة أفضل لاعب في المباراة.

سلة الكراسي

تمكن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خطف فوزٍ قوي على فريق بلدية دبي بنتيجة 30 – 22، ضمن منافسات اليوم الخامس من بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام تصفياتها في نادي دبي لأصحاب الهمم.

وبهذا الفوز تصدر فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ليقصي بذلك فريق البلدية إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وجاء فريق هيئة تنمية المجتمع في المركز الثالث ضمن ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بنتيجة 20 – 0، ليبقى الأخير في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفي منافسات المجموعة الأولى فاز فريق شرطة دبي على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 32 – 14، ليحافظ على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق شرطة الشارقة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 31 – 15.

وحل فريق هيئة الطرق في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، يليه محاكم دبي برصيد 5 نقاط، بينما تذيل فريق دائرة المالية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.