«دبي الصحية» تنظم النسخة الثانية من بطولتها الرياضية الرمضانية

نظمت «دبي الصحية» النسخة الثانية من بطولتها الرياضية الرمضانية 2025، بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية.

والتي تهدف إلى ترسيخ روح العمل الجماعي، والتواصل بين الموظفين والشركاء خلال شهر رمضان المبارك، في بيئة صحية تنافسية.

وأعرب خليفة باقر المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية، عن شكره للجهات الحكومية والخاصة كافة المشاركة في البطولة، مثمناً دورهم في تعزيز أسلوب الحياة الصحي، وترسيخ أهمية النشاط الرياضي.

وأكد التزام دبي الصحية بتوفير بيئة محفزة، تدعم أداء الموظفين، وتعزز الروابط بين المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، بما يعكس روح التعاون والتنافس البناء.

ولفت إلى أن النسخة الثانية من البطولة، شهدت زيادة في أعداد الفرق المشاركة بنسبة 50 % مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت «دبي الصحية» أن مباراتي نصف نهائي البطولة ستقامان غداً، بينما سيقام النهائي الثلاثاء المقبل.