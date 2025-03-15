ربع نهائي الألعاب الجامعية 8 أبريل

تأهل 48 فريقاً للجامعات إلى الدور ربع النهائي في منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، بعد ختام التصفيات التي امتدت على مدار الأشهر الماضية بمشاركة 1585 طالباً وطالبة من 28 جامعة، في أكبر دورة رياضية على صعيد الجامعات في الإمارات التي تنظمها شركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 8 أبريل المقبل.

وهنأت بسمة أحمد أبو النصر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للترفيه، الجامعات المتأهلة إلى الأدوار النهائية من دورة الألعاب الجامعية، ووجهت الشكر لجميع الجامعات التي شاركت في تصفيات النسخة الأولى من الحدث، وقالت:

«أقيمت التصفيات بنجاح على مدار الأشهر الماضية، وتميزت بالمنافسة القوية التي غلفتها الروح الرياضية بين المشاركين، وقدمت مواهب شابة واعدة نتوقع لها المزيد من التألق في المستقبل، مما يترجم الأهداف التي جاء من أجلها إطلاق هذه الدورة الرياضية لدعم وتحفيز قطاع الشباب في المجتمع».