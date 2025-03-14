110 فرق في كأس الشطرنج للمؤسسات والجاليات

تنطلق، غداً، منافسات بطولة كأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات للشطرنج، التي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار يومين بمشاركة 110 فرق من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، كانت النسخة الماضية قد شهدت نجاحاً كبيراً بمشاركة 112 فريقاً من 33 جنسية من بينهم 55 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، منهم 20 أستاذاً دولياً كبيراً، ومن المتوقع أن تواصل النسخة الحالية النجاحات بمشاركة استثنائية من حملة الألقاب الدولية.

وأكدت خلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية، عضو اتحاد الإمارات للشطرنج أن نسخة هذا العام مختلفة كونها تأتي في عام المجتمع.

وأضافت إن البطولة تسير في نفس اتجاه المجتمع من خلال مشاركة الجاليات والمؤسسات والأندية والأكاديميات وفتح الباب أمام جميع الجنسيات للمشاركة، وهو ما يعزز الروابط المجتمعية، كما يكشف أيضاً عن المواهب الموجودة داخل الدولة، وبالتالي الأهداف التي نسعى لتحقيقها من إقامة البطولة كثيرة سواء فنية أو مجتمعية وأيضاً إدارية من خلال مشاركة حكامنا والكوادر التنظيمية.

ووجهت الزرعوني الشكر إلى جميع المؤسسات والجاليات التي تحرص على المشاركة في البطولة، وأيضاً إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة على استضافة الحدث، وقالت: «الأندية يمثلون الشريك الاستراتيجي لنا وهناك تفاهم وانسجام بين الاتحاد وكل أندية الدولة».