نجوم «الطائرة الأوروبية»: دورة ند الشبا تحظى بمكانة عالمية

أكد نجوم الكرة الطائرة الأوروبية أن دورة ند الشبا الرياضية تحظى بسمعة عالمية رفيعة، بعدما نجحت في استقطاب أعرق الأندية وأفضل اللاعبين والمدربين في العالم على مدار السنوات الماضية، وأثنى هؤلاء النجوم على المستوى الفني للدورة، التي باتت واحدة من أقوى بطولات الكرة الطائرة في العالم.

وانطلقت منافسات الكرة الطائرة مساء أول من أمس وتستمر حتى 20 الجاري، بمشاركة فرق أوروبية عريقة بأسماء محلية مثل دينامو موسكو الذي يحمل اسم «تداوي1» وتولوز الفرنسي (زعبيل)، وبالافولو بادوفا الإيطالي (العميد) وجروتازولينا (فهود زعبيل) وغيرها من الفرق الأوروبية.

وقال باتريك ديفلوس مدرب تولوز الفرنسي، إنها المرة الأولى التي يشارك فيها بالدورة، وهو منبهر بها من ناحية التنظيم والمستوى الفني القوي، إضافة إلى حصوله على فرصة لزيارة دبي وقضاء أوقات ممتعة بها. وأضاف: في الحقيقة لقد تفاجأت بهذا المستوى الفني القوي للمباريات،، لقد واجهنا فريقاً قوياً في الجولة الأولى، وهو فريق تداوي الذي يضم مجموعة من اللاعبين الممتازين، لديهم لياقة بدنية عالية، الجميع سيستفيد من هذه المشاركة، خصوصاً أنها جاءت في وسط الموسم ومع وجود هذه الفرق القوية سنخرج بالعديد من المكاسب، أشكر اللجنة المنظمة على التنظيم الرائع في هذه الصالة الجميلة.

وتابع: لقد حظيت بفرصة لزيارة دبي للمرة الأولى في حياتي، إنها مدينة رائعة كما سمعت عنها، إنها مدينة ملهمة، سأحاول الاستفادة من هذه الزيارة لأكتشف المزيد من الأماكن الجميلة فيها.

من جهته قال البلغاري تسفيتان سوكولوف لاعب دينامو موسكو الذي يلعب ضمن فريق «تداوي1»، إنها المرة الأولى التي يتواجد فيها بالدورة، وإنه منبهر بقوة التنافس فيها، مشيراً إلى أنه سمع كثيراً عن دورة ند الشبا، وإن لديه العديد من الأصدقاء الذين شاركوا فيها سابقاً، وأضاف: كنت متحمساً للمشاركة فيها، لأن المنظمين يجلبون أفضل الفرق في العالم ومن دوريات مختلفة، لقد استمتعنا بالمباراة الأولى وكان المستوى الفني قوياً، ونشكر فريق تداوي على ثقته بنا، سنعمل على تحقيق المزيد من الانتصارات ونبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب.

وأشاد سوكولوف الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم بالتنظيم وحفاوة الاستقبال والأجواء الرائعة، ومعرباً عن إعجابه بالمنافسات القوية التي تشهدها بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية، والتي تجمع أبرز الفرق الأوروبية.

وأوضح سوكولوف أن المشاركة في دورة ند الشبا تعد مكسباً للفرق وللاعبين لتجهيزهم بشكل أفضل لباقي استحقاقات الموسم.

وحصل سوكولوف على لقب دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة 3 مرات مع فريقه السابق نادي ترينتينو للكرة الطائرة، وتوج معه بطل كأس العالم للأندية 3 مرات أيضاً، كما توج بالعديد من الجوائز الفردية في مسيرته منها أفضل لاعب في مركز رقم 2 في الدوري العالمي للكرة الطائرة وكذلك في بطولة العالم للأندية.

كما أشاد البلغاري إيليا بيكتوف لاعب تولوز الفرنسي وفريق زعبيل، بالمستوى الفني لدورة ند الشبا التي وصفها بالدورة العالمية نظراً لمشاركة أعرق الأندية العالمية في الكرة الطائرة مثل دينامو موسكو الروسي، وتولوز الفرنسي، وبادوفا الإيطالي، وشختيور سوليغورسك بطل الدوري البيلاروسي وغيرها من الفرق المعروفة، وقال: سمعت الكثير من الأخبار عن الدورة، ومستواها القوي، ومشاركة أفضل اللاعبين في العالم فيها، وكنت أتمنى المشاركة مثلهم فيها، أنا سعيد بأن أتواجد فيها هذه المرة.

وأضاف: نعيش أجواء رائعة، نحن مستمتعون بالبطولة خاصة أنها تقام في أجمل مدينة في العالم.

وأسفرت نتائج الجولة لمنافسات الكرة الطائرة عن فوز تداوي1 على فريق زعبيل حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة (3 – 1)، كما فاز فريق العميد على فريق (إتش إف إتش) بنتيجة (3 – 2) في مباراتين حماسيتين حافلتين بالإثارة والندية.

وقدم فريق تداوي1 مستويات قوية رغم خسارته من زعبيل في الشوط الأول بنتيجة 27-25، وفي الشوط الثاني استعاد فريق تداوي1 توازنه وتمكن من إنهاء الشوط بنتيجة 25-20، ثم واصل فريق تداوي1 تقدمه إلى نهاية المباراة، حيث فاز في الشوط الثالث بنتيجة 25 – 23، وأعقبه فوز في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 21، وفاز اللاعب مكسيم سابوزكوف بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق العميد الذي يضم لاعبي نادي بالافولو بادوفا الإيطالي من الفوز على فريق (إتش إف إتش) في مباراة ماراثونية طويلة استمرت لخمسة أشواط كاملة، حيث افتتح فريق (إتش إف إتش) المباراة بالفوز على العميد في الشوط الأول بنتيجة 25 – 22، وتمكن فريق العميد من الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 21، وفي الشوط الثالث استعاد فريق (إتش إف إتش) توازنه وتمكن من الفوز بنتيجة 25 – 22، وعاد فريق العميد للتعادل بعد فوزه في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 20، ليخوض الفريقان شوطاً إضافياً تمكن فيه فريق العميد من الفوز بنتيجة 15 – 10، وفاز اللاعب لوكا بورو بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

إثارة وندية

تتواصل منافسات بطولة شد الحبل التي شهدت في يومها الثاني ندية وإثارة قوية بين الفرق المشاركة وإقبالاً جماهيرياً كبيراً يتابع البطولة بحماس، حيث فاز فريق الحرس الوطني على فريق شرطة دبي في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية بنتيجة (2 – 0)، كما فاز فريق وزارة الدفاع على فريق جهاز أمن الدولة بدبي بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق الدفاع المدني برأس الخيمة على فريق الدفاع المدني بدبي بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق القوات البرية على فريق وزارة التربية والتعليم بنتيجة (2 – 0).

وفي الفئة المجتمعية فاز فريق أكاديمية آي إف بي بي على فريق مجموعة دلسكو، وفاز فريق مجمعة ترانس غارد على فريق المسلماني، وفاز فريق أبطال إي إف إس على فريق أجنيس للمقاولات، وفاز فريق الجوارح على فريق مجموعة الحبتور، وفاز فريق مجموعة دتكو على فريق شركة الساحل، وفاز فريق الكواسر على فريق العاصفة، وفاز فريق أيه جي على فريق ملوك كيرلا، وفاز فريق المقاتلون على فريق تروس للتجارة العامة.

وفي فئة الناشئين فاز فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطة على فريق مدرسة أحمد بن راشد بنتيجة (2 – 0)، وفاز فريق ايه 25 جيم على فريق بي نينجا بنتيجة (2 – 0) وفاز فريق ديزرت ستورم على فريق أكاديمية آي إف بي بي بنتيجة (2 – 0) وفاز فريق مجلس الشارقة الرياضي على فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس بنتيجة (2 – 1).

منافسات قوية

شهدت بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة منافسات قوية بين الفرق المشاركة في يومها الرابع، حيث فاز فريق بلدية دبي على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة (20 – 18)، واختطف فريق شرطة الشارقة فوزاً صعباً من فريق هيئة الطرق والمواصلات، حيث أنهى المباراة بنتيجة (21 – 20)، وتمكن فريق محاكم دبي من الفوز بسهولة على فريق دائرة المالية بنتيجة (27 – 16)، كما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق الهمم بنتيجة (24 – 13).

وبذلك ارتفع رصيد فريق بلدية دبي إلى 6 نقاط ليتصدر قائمة فرق المجموعة الثانية يليه فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برصيد 6 نقاط أيضاً، لكن بعدد أهداف أقل، وتتذيل فرق هيئة تنمية المجتمع والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب والهمم ترتيب المجموعة، وفي المجموعة الأولى ما زال فريق شرطة دبي متربعاً على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط ومجموع 90 هدفاً هي الأكثر بين جميع الفرق، يليه فريقا هيئة الطرق والمواصلات ثم شرطة الشارقة برصيد 5 نقاط لكل منهما، وفريقا محاكم دبي ودائرة المالية برصيد 4 نقاط لكل منهما.