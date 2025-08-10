«التمهيدية الثانية» لمهرجان العين للهجن تختتم اليوم

يسدل الستار اليوم على الجولة التمهيدية الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن، ويقام في نسخته الأولى على مدار 4 أشهر بثلاث جولات تمهيدية وجولة نهائية، بتنظيم مركز شؤون الرئاسة، وإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن. ويختتم المهرجان في جولته الثانية بمنافسات سن الحول والزمول التي تقام في 20 شوطاً لمسافة 4 كلم.

وكان ميدان الروضة الذي يحتضن فعاليات المهرجان قد شهد إثارة وتحدياً خلال أشواط سن الثنايا، التي أقيمت، أمس، بالجولة التمهيدية الثانية للمهرجان، حيث جرت المنافسات على مدار 20 شوطاً لمسافة 4 كلم، بمشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتألقت «الذيبة» لعلي سالم بن سندية المنصوري ونجحت في خطف الأنظار وتحقيق أفضل توقيت زمني لسن الثنايا، بعد أن انتزعت الصدارة ولقب الشوط الأول بتوقيت قدره 6:08:66 دقائق، أما الشوط الثاني فكان من نصيب «الشارد» لمحمد مطر بن يميع السبوسي الذي أنهى المسافة في 6:13:80 دقائق.

وفي الشوط الثالث تألقت «روعه» لسلطان محمد هويشل الشامسي بزمن قدره 6:13:03 دقائق، بينما شهد الشوط الرابع فوز «هوشه» لمحمد سالمين مبارك العامري بزمن 6:17:55 دقائق.

وأبدع «الشبابي» لذياب محمد عوض الكتبي في الشوط الخامس بعد أن قطع مسافة الشوط في 6:18:63 دقائق، كما تألقت «اعلان» لحمد محمد سهيل العامري في الشوط السادس وحصدت ناموس الشوط بزمن قدره 6:17:81 دقائق.