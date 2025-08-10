الزعابي يشارك في تحكيم الكاراتيه بـ «الألعاب العالمية»



يشارك الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي، عضو لجنة التحكيم في الاتحادين الدولي والآسيوي للكاراتيه ورئيس لجنة حكام الإمارات، في إدارة منافسات بطولة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب العالمية في مدينة تشينغدو الصينية.



جاء اختيار الزعابي ضمن الحكام النخبة للاتحاد الدولي للكاراتيه الذي اختار أفضل 16 حكماً على المستوى الدولي.

وأكد اتحاد الإمارات للكاراتيه، برئاسة اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي أن مشاركة الزعابي في هذا الحدث العالمي تمثل إنجازاً جديداً لرياضة الكاراتيه في الدولة، وتعكس التزام الاتحاد بدعم الكوادر الوطنية.

وتظهر جهود الاتحاد المستمرة في دعم وتطوير منظومة التحكيم محلياً وعربياً وآسيوياً.