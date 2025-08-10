«أبوظبي للرياضات البحرية» يضم المنصوري إلى فريق الفورمولا1

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن انضمام المتسابق الإماراتي منصور المنصوري إلى صفوف فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 السريعة، ليكون بذلك خليفة البطل المخضرم ثاني القمزي، الذي أعلن أخيراً اعتزاله بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 25 عاماً.

ويأتي اختيار المنصوري لتمثيل الفريق في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 بناءً على ترشيحات الجهازين الإداري والفني في الفريق، الذين أجمعوا على إمكانياته العالية وأدائه المتميز خلال مشاركاته السابقة مع فريق أبوظبي في بطولات الفورمولا2، إضافة إلى جاهزيته البدنية والفنية لخوض هذا التحدي العالمي.

ومن المقرر أن تكون أولى مشاركات المنصوري الرسمية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم 2025، والتي ستقام في أندونيسيا.